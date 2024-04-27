Samsung Galaxy S24 FE lansmandan önce sürpriz şekilde ortaya çıktı

Samsung amiral gemisi Galaxy S serisi için her yıl nispeten daha uygun fiyatlı olarak kabul edilen Fan Edition (FE) sürümlerini piyasaya sürüyor. Galaxy S24 ailesi için de fiyat-performans odaklı bir seçenek üzerinde çalışılıyor. Merakla beklenen Galaxy S24 FE için geri sayım başlarken, cihaz lansman etkinliğine aylar kala sürpriz bir şekilde ortaya çıktı.

Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesine geç de olsa dahil edilecek olan yeni cihaz, “yanlışlıkla” İngiltere’deki bir operatör firmasının internet sitesinde listelendi. Normal şartlarda bu yılın sonları ya da önümüzdeki yılın başlarında piyasaya çıkması beklenen cihaz, erkenden ortaya çıkması nedeniyle büyük bir dikkat yarattı. Bu sayede cihazla alakalı küçük de olsa bazı ipuçları gün yüzüne çıktı.

Samsung Galaxy S24’ün varlığı resmen doğrulandı

GSMArena’nın haberine göre İngiltere merkezli bir operatör firması olan Everything Everywhere’in (EE) web sitesinde görülen Galaxy S24 FE, böylelikle geliştirme aşamasında olduğunu Samsung hayranlarına ispatlamış oldu. “SM-S721U” model numarasıyla karşımıza çıkan cihaz için artık geri sayımın başladığı anlaşıldı.

Geçen yıl piyasaya çıkan Galaxy S23 FE’nin model numaralarına dayanarak, Galaxy S24 FE’nin farklı bölgelerde aşağıdaki model numaralarıyla karşımıza çıkacağı tahmin ediliyor:

SM-S721B: Küresel

Küresel SM-S721U: Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri SM-S721W: Kanada

Kanada SM-S721N: Güney Kore

Burada cihazla alakalı ne yazık ki pek fazla detaya yer verilmiyor. Uygun fiyatlı Samsung modelinin 5G bağlantı desteğine sahip olacağı anlaşılırken, buna ek olarak ayrıca Samsung Pay ile temassız ödemeler için NFC desteği bulunacağı da görülüyor. Fakat cihazın diğer merak edilen ayrıntıları henüz ne yazık ki doğrulanmış değil.

Galaxy S24 FE’den neler bekleniyor?

Samsung’un heyecanla beklenen yeni telefonu güçlü bir donanıma ev sahipliği yapacak. 1,5K çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızına sahip olacak cihazda 6,7 inç AMOLED 2X ekran yer alacak.

İddialara göre Samsung tarafından geliştirilen yeni nesil bir Exynos çipinden güç alacak cihaz, serideki diğer modellerin aksine bir Snapdragon varyantı içermeyecek. Model, dünya çapında tek bir çiple raflarda boy gösterecek.

12 GB’a kadar RAM kapasitesine sahip olması beklenen Samsung Galaxy S24 FE, 256 GB’a kadar dahili depolama alanıyla gelecek. 50 MP ana kamera sunacak model, 4.500 mAh pil kapasitesiyle çalışacak. Son olarak cihaz, kutudan çıkar çıkmaz Google’ın Android 14 işletim sistemiyle hizmet sağlayacak.

Şimdilik Samsung, Galaxy S24 FE’ye ilişkin herhangi bir bilgi vermedi. Fakat yılın ilerleyen aylarında merakla beklenen modelin resmen piyasaya duyurulacağı tahmin ediliyor. Cihazla ilgili yeni detaylar ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: One UI 6.1 güncellemesi alacak Samsung telefonlar