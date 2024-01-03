Samsung Galaxy M13 5G için Android 14 (One UI 6) güncellemesi çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Google’ın yeni Android 14 işletim sistemini farklı modellerine dağıtmaya devam ediyor. Başta Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy S21, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip gibi üst düzey akıllı telefonlarına güncellemeyi sunan şirket, şimdi ise Android 14 tabanlı One UI 6 yazılımını giriş seviyesi donanıma sahip olan Galaxy M13 5G modeline getirdi.

Samsung’un bütçe dostu akıllı telefonu için getirmiş olduğu yeni yazılım güncellemesi, ilk olarak yalnızca Hindistan pazarındaki kullanıcılara dağıtıldı. Fakat ilerleyen günlerde şirketin bu güncellemeyi diğer pazarlara da getirmesi bekleniyor.

Galaxy M13 5G için beklenen Android 14 güncellemesi geldi

SamMobile tarafından aktarılan bilgilere göre Galaxy M13 5G’ye gelen yeni güncelleme, M136BXXU5DWK7 model numarasıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Başlangıç seviyesi donanımıyla bütçe dostu bir seçenek olarak öne çıkan cihaz, Google’ın en yeni işletim sistemini almaya hak kazanarak raflarda rakiplerine göre daha avantajlı bir konuma geliyor.

Android 14 işletim sistemini temel alan yeni One UI 6 güncellemesi ile birlikte Samsung Galaxy M13 5G kullanıcılarına birçok yenilik sunuluyor. Bu yeni özellikler arasında daha kullanıcı dostu bir arayüz deneyimi, yeni emoji tasarımları, yeni yazı tipleri ve yeni widget seçenekleri gibi bir dizi ilgi çekici unsur bulunuyor. Bu güncellemeyle beraber kullanıcılar, önceki yazılımına nazaran çok daha fazla özelleştirme seçeneğine ulaşıyor.

Samsung yeni güncellemede özellikle de Kilit Ekranı Widget’ı için getirdiği özelleştirme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Gelen son güncellemeden sonra kullanıcılar artık widget’ların boyutunu, konumunu ve tasarımını yönetebilecek. Bunun yanı sıra Android 14 tabanlı One UI 6 ile beraber markanın yerel uygulamaları Galeri, İnternet, Mesajlar ve Hatırlatmalar gibi hizmetler de yenileniyor.

Samsung Galaxy M13 5G kullanıcıları için yeni güncelleme kademeli bir şekilde dağıtılıyor. Eğer güncellemeyle alakalı bir bildirim almadıysanız, cihazınızın Ayarlar bölümüne girip Sistem > Yazılım Güncelleme sayfasını açarak manuel olarak tarama yapabilirsiniz. Yeni güncellemeye ulaşamazsanız bir süre daha beklemeniz gerekecek.

Samsung Galaxy M13 5G özellikleri

Ekran: 6,5 inç PLS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı, 400 nit tepe parlaklık, 720 x 1600 piksel çözünürlük kalitesi, Corning Gorilla Glass 3 cam koruma teknoloijsi

6,5 inç PLS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı, 400 nit tepe parlaklık, 720 x 1600 piksel çözünürlük kalitesi, Corning Gorilla Glass 3 cam koruma teknoloijsi İşlemci: MediaTek Dimensity 700

MediaTek Dimensity 700 RAM kapasitesi: 4 GB ve 6 GB

4 GB ve 6 GB Dahili depolama alanı: 64 GB ve 128 GB

64 GB ve 128 GB Arka kamera: 50 MP (ana kamera) ve 2 MP (derinlik sensörü)

50 MP (ana kamera) ve 2 MP (derinlik sensörü) Ön kamera: 5 MP

5 MP Pil: 5.000 mAh batarya ve 15 W hızlı şarj desteği

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