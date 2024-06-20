Samsung Galaxy A55 parmak izi okuyucusu hatasıyla can sıkıyor

Geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan ve yüksek performansıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran orta seviye akıllı telefon modeli Samsung Galaxy A55 can sıkıcı bir parmak izi okuyucusu hatası ile gündeme geldi. Kendi segmentinin en popüler modellerinden bir tanesi olarak bilinen bu cihaz, ne yazık ki son zamanlarda kullanıcı konforunu bozan can sıkıcı bir problemle karşımıza çıkıyor.

Eleştiri oklarının hedefi haline gelen Samsung, orta seviye canavarı akıllı telefon modelinde görülen parmak izi okuyucusu hatası için kolları sıvadı. Şirket şu anda bu problemin farkında olduklarını ifade etti ve gelecekte bir yazılım güncellemesi aracılığıyla sorunu çözüme kavuşturacağını doğruladı. Ancak şimdilik bunun için kesin bir tarih verilmiş değil. İşte kullanıcılardan tepki toplayan can sıkıcı hatanın merak edilen tüm ayrıntıları…

Samsung Galaxy A55 parmak izi sensörü hatası nedir?

SamMobile’ın haberine göre fiyat-performans odaklı akıllı telefon modeli olan Samsung Galaxy A55 son haftalarda parmak izi okuyucusu hatası vermeye başlamıştı. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre yakın zaman önce cihaza gelen One UI 6.1 güncellemesinden sonra bile bu durum ne yazık ki değişmedi. Samsung forumlarında ve sosyal medyada konuya ilişkin bilgi aktaran kullanıcılar şikayetlerinin detaylarını paylaştı.

Kullanıcı geri bildirimlerine göre Galaxy A55’in parmak izini günlük olarak tanıması uzun bir süre alıyor. Bununla birlikte kullanıcılar bazen okuyucunun düzgün bir şekilde çalışmadığını ve hatta şifre girerek telefonlarını açmak zorunda kaldıklarını dile getiriyor.

Samsung Galaxy A55 modelinde parmak izi okuyucusu ile ilgili tek problem bunlarla sınırlı değil. Tüm bunların yanı sıra kullanıcılar ayrıca parmağı hafifçe terlediği durumlarda da sensörlerin doğru çalışmadığını ifade etti. Bilindiği üzere serinin bir önceki modeli olan ve geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy A54 modelinde böyle bir problem yer almıyordu. Yeni modelde söz konusu sorunun meydana gelmesi kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

Samsung’un orta seviye akıllı telefon modeli Galaxy A55 tıpkı selefi olan Galaxy A54’te olduğu gibi optik parmak izi okuyucu teknolojisine ev sahipliği yapıyor. Daha uygun fiyatlı modellerde gördüğümüz bu teknolojinin amiral gemisi Galaxy S24 serisinde yer alan ultrasonik çözümlere göre daha az doğruluk payına sahip olduğu biliniyor.

Samsung Galaxy A55 teknik özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,6 inç Super AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,6 inç Super AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Samsung Exynos 1480

Samsung Exynos 1480 RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

128 GB ve 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 5 MP makro lens

50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 5 MP makro lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi ve USB-C

5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi ve USB-C Batarya kapasitesi: 25 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

25 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.0 kullanıcı arayüzü

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