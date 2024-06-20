Amiral gemisi katili Realme GT 6 ve 6T küresel olarak piyasaya çıktı

Realme’nin yeni orta-üst seviye akıllı telefon modelleri piyasaya çıktı. Yakın zaman önce Çin pazarında raflarda boy göstermeye başlayan Realme GT 6 ve 6T modelleri nihayet küresel pazar için tanıtıldı. Amiral gemisi katili donanımlarıyla dikkat toplayan modeller, şık tasarımlarıyla dikkatleri üzerinde topladı.

Yeni performans canavarı Realme telefonları fiyatına göre etkileyici bir donanıma ev sahipliği yapıyor. Son derece şık bir tasarımla karşımıza çıkan cihazlar, Qualcomm tarafından tasarlanan Snapdragon işlemcilerle hız ve verimlilik konusunda beklentileri fazlasıyla karşılıyor. İşte Realme’nin yeni telefonlarıyla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Yeni Realme modelleri yüksek performanslı Snapdragon işlemcilerle geliyor

Yeni Realme modelleri hemen her anlamda beklentileri karşılamaya aday görünüyor. Eşsiz bir tasarımla kendine has bir görünüm ortaya koyan modellerde 1,5K çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızını destekleyen 6,78 inç AMOLED LTPO ekran bulunuyor. Bununla birlikte gün ışığı altında mobil konforunuzdan ödün vermemeniz adına 6.000 nit tepe parlaklık desteği sunuluyor.

Her iki modelde de Qualcomm tarafından geliştirilen işlemciler karşımıza çıkıyor. GT 6’da Snapdragon 8s Gen 3 çipi yer alırken, GT 6T modelinde ise Snapdragon 7 Plus Gen 3 yonga seti bulunuyor. 512 GB’a kadar dahili depolama alanına sahip olan akıllı telefon serisi, GT 6 modelinde 16 GB’a kadar RAM sunuyor. GT 6T ise 12 GB’a kadar RAM ile geliyor.

Realme GT 6 ve GT 6T modelleri sırasıyla üçlü ve ikili kamera kurulumlarıyla karşımıza çıkıyor. Her iki cihazda da 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 32 MP selfie kamerası bulunurken, GT 6’da ayrıca 2x yakınlaştırma desteğine sahip olan 50 MP’lik bir telefoto lens de yer alıyor.

Realme GT 6 özellikleri

Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,78 inç AMOLED LTPO ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 6.000 nit tepe parlaklık

1,5K çözünürlüklü 6,78 inç AMOLED LTPO ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 6.000 nit tepe parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 RAM kapasitesi: 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM

8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP Sony-LYT808 ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2x yakınlaştırmalı 50 MP telefoto lens

50 MP Sony-LYT808 ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2x yakınlaştırmalı 50 MP telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, NFC, kızılötesi ve stereo ses

5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, NFC, kızılötesi ve stereo ses Batarya kapasitesi: 120 watt hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil

120 watt hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 kullanıcı arayüzü

Realme GT 6T özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,78 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,78 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 Platformu

Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 Platformu RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama

128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth, GPS, NFC ve USB-C bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth, GPS, NFC ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 120 watt hızlı şarj destekli 5.500 mAh batarya

120 watt hızlı şarj destekli 5.500 mAh batarya İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 kullanıcı arayüzü

Realme GT 6 ve 6T fiyatları

Gümüş ve yeşil olmak üzere çift renk seçeneğiyle gelen yeni Realme telefonları piyasaya sürüldü. Yüksek performanslı Realme GT 6’nın fiyatları 549,99 Euro’dan başlayan rakamlarla alıcılara hitap ediyor. Realme GT 6T’nin fiyatı ise 399 Euro olarak karşımıza çıkıyor.

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