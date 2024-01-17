Samsung Galaxy A35 teknik özellikleri Geekbench’te görüldü

Samsung’un yeni fiyat-performans odaklı telefonu için geri sayım başladı. Merakla beklenen Galaxy A35 kısa süre önce dikkat çekici tasarımıyla internete sızdırılmıştı. Şimdi ise Samsung Galaxy A35 modeli Geekbench platformunda görüldü.

Çok yakında piyasaya çıkması beklenen Galaxy A35’in teknik özellikleri ortaya çıktı. Geekbench testinde cihazla alakalı yeni bilgiler geldi. Bu sayede başta modelin işlemcisi olmak üzere birçok teknik ayrıntısı belli oldu. İşte detaylar…

Samsung Galaxy A35, Exynos 1380 işlemciden güç alacak

Geekbench platformunda ortaya çıkan Samsung Galaxy A35 modeli, Amerika Birleşik Devletleri’nde Exynos 1380 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Yüksek bir performans vaat eden model, platformdaki testlerden test çekirdekte 697 puan, çok çekirdekte ise 2.332 puan alarak etkileyici performansının sinyallerini verdi.

Galaxy A serisine eklenecek yeni akıllı telefon modeli, orta segment pazarında hitap edecek güçlü bir seçenek olarak karşımıza çıkacak. Üst düzey bir deneyime kapı aralayacağı öne sürülen cihazda 6 GB RAM kapasitesi yer alacak. Bununla birlikte model, Google tarafından geliştirile yeni Android 14 işletim sistemiyle hizmet verecek.

Samsung’un merakla beklenen akıllı telefonu iddialara göre mobil fotoğrafçılar için güçlü bir deneyim sunarak 50 MP’lik bir ana kamera sağlayacak. Bu sayede kullanıcıların yüksek kaliteli fotoğraf ve videolar çekmesine olanak tanınacak.

Kameradaki diğer yardımcı lensler ise muhtemelen cihazın selefi olan Galaxy A34 ile tamamen aynı kalacak. Bu bağlamda telefon, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 5 MP makro lense sahip olabilir. Öte yandan kullanıcı dostu bir deneyim yaratacak Samsung Galaxy A35 modeli 5.000 mah pil kapasitesiyle ideal bir batarya performansı sağlayacak.

Galaxy A54 ile benzer bir performans gösterecek

Samsung Galaxy A35, kendisiyle aynı işlemciye sahip olan Galaxy A54 ile karşılaştırıldı. Bunun sonucunda iki modelde de benzer bir performans ortaya çıktığı görüldü. Galaxy A35’in ABD pazarında Exynos 1380 çipe sahip olacağı bilinirken, diğer pazarlarda hangi işlemciden güç alacağı henüz belirsizliğini korumaya devam ediyor. İddialara göre cihaz, bazı ülkelerde Snapdragon işlemciyle gelebilir.

Samsung Galaxy A35’in çıkış tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı. Fakat tahminlere göre cihaz, yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sunulacak. Heyecanla beklenen cihazın 400 Euro fiyat etiketiyle listeleneceği tahmin ediliyor. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 13 bin TL’ye tekabül ediyor.