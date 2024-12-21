Samsung, Dolby Vision desteğini otomobillere getiriyor

Samsung, Dolby Laboratories ile önemli bir anlaşma gerçekleştirdi.

Koreli şirket, çok yakında otomobillere Dolby Vision desteği getirmeye başlayacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Dolby Vision teknolojisini otomobillere getiriyor. Şirket bu teknolojiyi araçlardaki OLED panellere entegre etmek için Dolby Laboratories ile ortaklık yaptığını duyurdu.

Samsung ve Dolby Laboratories arasında gerçekleşen bu yeni anlaşma, Koreli şirketin Dolby Vision destekli OLED ekranlarını benimseyen araç üreticileri için sertifikasyon sürecini basitleştirmeyi amaçlıyor. Bu iş birliği ile birlikte araç içi eğlence sistemleri ve navigasyon ekranlarında daha canlı, net ve doğru renkler sunulması bekleniyor.

Samsung Display, OLED panel üreticileri arasında öne çıkıyor

SamMobile tarafından aktarılan bilgilere göre bu dikkat çekici yeni ortaklık, otomotiv pazarında ileri görüntüleme teknolojilerinin benimsenmesine yönelik önemli bir adıma işaret ediyor. Aynı zamanda Samsung Display’in araç üreticilerinin önde gelen OLED panel tedarikçilerinden biri olarak konumunu da güçlendiriyor.

Ortaya çıkan son detaylara göre yalnızca 2024 yılının üçüncü çeyreğinde Samsung Display, 540 bin adetten fazla otomotiv ekranı sevk etti. Dolayısıyla bu veriler, 2023 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 100 bin adede kıyasla önemli bir büyümeyi de gözler önüne sermeye yardımcı oluyor.

Samsung TV’ler hala HDR10+ destekliyor

Samsung her ne kadar otomobillerde Dolby Vision desteği sunmaya başlayacağını duyursa da ne yazık ki hala üretmiş olduğu akıllı TV’lerde HDR10+ desteği sunmaya devam ediyor. Şirketin televizyon portöyünde yaygın bir şekilde kullanılan bu teknolojinin yerini Dolby Vision’a ne zaman bırakacağı ise şu anda bilinmiyor.

Samsung şimdiye kadar akıllı TV modellerinde Dolby Vision teknolojisinin ne zaman uygulanacağına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Fakat şirketin Dolby ile olan ortaklığı, geleceğe doğru atılmış uzun vadeli önemli bir adım olarak da kabul ediliyor. Tahminlere göre ileride bu teknoloji, Samsung’un akıllı TV, akıllı telefon ve tablet modellerine de entegre edilebilir.

Son olarak Samsung, yakın zaman önce CES 2025 etkinliğine katılacağını resmi olarak doğrulamıştı. 7-10 Ocak tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas’ta düzenlenecek olan dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarında şirket, Dolby Vision desteğine sahip yeni OLED panellerini ziyaretçilere sergileyecek.