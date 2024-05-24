Samsung, Apple’ı geçerek Avrupa’da telefon pazarını domine etti

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Avrupa akıllı telefon pazarını adeta domine etti. En yakın rakibi konumunda yer alan Apple ile arasındaki farkı daha da genişleten şirket, pazar liderliğini açık ara sürdürmeye devam ediyor.

Counterpoint Research raporuna göre Samsung, 2024 yılının ilk çeyreğinde Avrupa pazarında akıllı telefon satışlarında zirvede karşımıza çıkıyor. Hiç şüphesiz ki şirketin bu başarısı, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen amiral gemisi Galaxy S24 serisi sayesinde gerçekleşiyor. Standart modelin yanı sıra Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra seçeneklerine ev sahipliği yapan telefon ailesi, markanın satışlarını yükseltmeye ciddi oranda katkıda bulunuyor.

Samsung Galaxy S24 serisi Avrupa pazarında büyük ilgi gördü

Raporda yer alan bilgiler doğrultusunda Samsung, 2024’ün ilk çeyreğinde Avrupa telefon pazarına yüzde 32’lik olağanüstü bir payla hakim olmayı başardı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında önemli bir büyüme elde eden firma, Avrupa’daki dominasyonunu sağlama alıyor.

Geçtiğimiz aylarda raflarda boy göstermeye başlayan Samsung Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesi, şirketin ulaşmış olduğu bu başarıda başrol kahramanlardan biri olarak anılıyor. Şirketin Avrupa’daki satışlarını artırmaya yüzde 10 oranında katkıda bulunan cihazlar, tüm dünyada büyük bir popülarite yakalamış durumda. Özellikle de ilk kez bu seride karşımıza çıkan Galaxy AI yapay zeka yetenekleri, serinin tüketiciler adına daha fazla ilgi görmesi yardımcı olan önemli unsurlardan bir tanesi oluyor.

Apple ilk çeyrekte kayıp yaşayan tek marka oldu

Samsung’un zirvedeki yerini sağlamlaştırdığı bu dönemde Apple ne yazık ki beklentileri karşılayamıyor. Counterpoint Research listesinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tek düşüş yaşayan marka olan Apple, yüzde 1’lik bir kayıpla yoluna devam ediyor. Geçen yıl Avrupa’da yüzde 27 pazar payına hakim olan markanın şu anda yüzde 25’e gerilediği görülüyor.

Elbette ki Apple’ın bu düşüşü şirket adına uzun vadeli bir kayıp olarak değerlendirilmiyor. Geleneksel bir şekilde her yılın Eylül ayında yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesini piyasaya süren şirketin, yılın son çeyreğine doğru yeniden bir ivme yakalaması bekleniyor. iPhone 16 serisinin bu grafiği değiştirmeye etken olacağı düşünülüyor.

Xiaomi, Realme ve Honor’da durumlar nasıl?

Apple dışında listedeki diğer markalar pazar payını genişletmiş görünüyor. Xiaomi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 oranında satışlarını artırmayı başararak pazarda yüzde 18’lik bir hakimiyete sahip.

Realme ve Honor ise sırasıyla yüzde 59 ve yüzde 67 oranında büyüdü. Her iki marka da şu anda yüzde 4’lük bir pazar payına hitap ediyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Counterpoint Research analisti Jan Stryjak şu ifadelere yer veriyor:

“Avrupa pazarının nihayet büyümeye döndüğünü görmek cesaret verici, ancak 2023’ün ne kadar kötü olduğu göz önüne alındığında fazla heyecanlanmamak gerekiyor. Bununla birlikte bölgedeki makroekonomik koşullar iyileşiyor ve özellikle Samsung, Xiaomi ve HONOR gibi bazı etkileyici yeni cihazlar piyasaya yenilenmiş bir iyimserlik getirdi. Özellikle de Samsung, popüler Galaxy S24 serisiyle 2024’ün ilk çeyreğinde forma dönüşünü gördü ve 2021’in 4. çeyreğinden bu yana ilk kez sevkiyatlarda yıllık büyüme kaydetmesine yardımcı oldu. HONOR amansız yürüyüşü sayesinde OPPO’yu geçerek beşinci sırayı ele geçirdi. Transsion’ın alt markası TECNO ise Doğu Avrupa’da ilk kez önemli ölçüde büyüdü.”

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