Samsung akıllı TV’ler için One UI müjdesi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefon ve ev aletleri gibi sektörlerde önde gelen isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Şirket son dönemlerde yazılım ekosistemini daha da basitleştirmeye odaklanıyor. Şu ana kadar çamaşır makinesi, buzdolabı ve akıllı TV gibi cihazlarda farklı işletim sistemleri sunan firma, kullanıcı deneyimleri arasında parçalanma yaratıyordu.

Akıllı telefonlar için One UI yazılımını kullanan Samsung, buzdolaplarında Family Hub ve akıllı TV’lerde ise Tizen OS‘yi destekliyordu. Fakat artık bu parçalanma sona erecek gibi görünüyor. Ortaya çıkan son raporlara göre Samsung akıllı TV modellerine One UI güncellemesi getirmeye başladı. Bu sayede şirket, kullanıcı deneyimini daha tutarlı ve basit bir hale getirmek istiyor.

Samsung, One UI güncellemesini akıllı TV’lere getirmeye başladı

Samsung Geliştirici Konferansı 2024’te açıklanan bu gelişmeden sonra güncelleme uyumlu cihazlara sunulmaya başladı. SamMobile’ın haberine göre yeni yazılımın S90C OLED TV modelleri için şu anda mevcut olduğunu belirtildi. Bununla beraber marka, birden fazla Samsung cihazına sahip kullanıcılar için daha uyumlu ve sezgisel bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Kullanıcılara sunulan yeni güncelleme, akıllı TV’ler için bir dizi ilgi çekici yeni özelliği de beraberinde getiriyor. Bunlar arasında ana ekrandaki yeni sekmeler öne çıkıyor. En sevdiğiniz içeriklere hızlı ve kişiselleştirilmiş erişime olanak tanıyan “Sizin için” , “Canlı” ve “Uygulama” sekmeleri sunuluyor.

Samsung akıllı TV modelleri için gelen One UI güncellemesi ile beraber ayrıca başka bir kullanışlı özellik daha sunuluyor. TV programlarını ve filmleri özel bir listeye kaydetmenize ve müsait olduğunuzda izlemenize olanak tanıyan yeni “Daha sonra izle” seçeneği karşımıza çıkıyor.

One UI güncellemesini akıllı TV cihazlarına getiren Samsung, akıllı telefonlar ve televizyonlar için kullanıcı deneyimini daha tutarlı bir hale getirmek istiyor. Kullanıcılar için tüm platformlarda tanıdık bir arayüz sunmaya odaklanan şirket, güncellemeyi kademeli bir şekilde tüm dünyada kullanıcılarla buluşturmaya başladı. Önümüzdeki aylarda ise şirketin bu güncellemeyi diğer modellerine de getirmeye devam edeceği söyleniyor.

Şimdilik ne yazık ki One UI güncellemesi alacak diğer Samsung akıllı TV modelleri belirsizliğini koruyor. Fakat ilerleyen haftalarda bu konuda yeni gelişmeler ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

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