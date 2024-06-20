Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Sosyal Medya

    Reşit olmayan kullanıcılara cinsel Reels videoları öneren Instagram tepki çekti

    Instagram uygulamasının reşit olmayan kullanıcıların karşısına cinsel içerikli Reels videoları çıkardığı öne sürülüyor.
    Instagram Reels

    Meta’nın sahibi olduğu sosyal medya uygulaması Instagram skandal bir iddia ile gündeme geldi. Ortaya çıkan bilgilere göre platform öneri algoritması yüzünden yeni bir tartışma yarattı. The Wall Street Journal editörleri tarafından gerçekleştirilen testlere göre platformun algoritması 13 yaşındaki kullanıcılara bile cinsel içerikli Reels videoları öneriyor.

    Sosyal medya üzerinde tepkiyle karşılanan bu durum, eleştiri oklarının Instagram platformuna yöneltilmesine sebep oldu. Yapılan açıklamaya göre testlere katılan isimler arasında Northeastern Üniversitesi profesörü Laura Edelson da yer alıyordu. Edelson 13 yaşında olduğu vurgulanan iki farklı hesap açtı. Her ikisinde de sonucun aynı olduğu ifade edildi. Yapılan testlerde iki profilde de +18 içerikli Reels videoları önerildi.

    Instagram öneri algoritması ile sınıfta kaldı

    Yapılan testlerde 13 yaşındaki iki profile cinsel Reels videoları öneren Instagram, bunu kademeli bir şekilde gerçekleştiriyor. Öncelikle kullanıcıların karşısına “dans eden kadınlar” gibi video içerikleri çıkaran platform, sonrasında ise gittikçe daha cüretkar içerikler tavsiye etmeye başlıyor.

    13 yaşındaki sahte kullanıcılara yavaş yavaş daha da açık içerikler önermeye başlayan sosyal medya uygulaması, bunlar arasında cinsel eylemleri simüle eden ya da videonun altına yorum yazan kişilere absürt vaatlerde bulunan içeriklere yer veriyor. İşin geldiği son noktada ise uygulama algoritmasının artık cinsel organ görüntüleri içeren videoları bile önermeye başladığı aktarılıyor.

    instagram reels
    Görsel: SlashGear

    13 yaşındaki kullanıcılara cinsel Reels videoları önerdiği öne sürülen Instagram platformu ağır bir suçlamayla karşı karşıya kalmış durumda. Platformun algoritmasının bu tarz önerilerde bulunmasının yalnızca üç dakika kadar kısa bir süre aldığı ifade ediliyor. Bununla birlikte Reels sekmesinin tümüyle +18 içeriklerle dolması için ise yaklaşık olarak 20 dakika geçtiği dile getiriliyor.

    The Wall Street Journal tarafından paylaşılan bilgilere göre geçen yıl da Meta çalışanları benzer bir problemle karşımıza çıkmıştı. Reşit olmayan kullanıcılara karşı güvenliği artırmaya çalışan platform yine aynı sorunla dikkat toplamış, gerçekleştirilen testlerde benzer sonuçlarla karşılaşılmıştı.

    Öneri algoritması ile ilgili sürekli olarak yeni güncellemeler getiren Instagram, yakın zaman önce de bu konuda çarpıcı bir yeniliğe imza atmıştı. Özgün olmayan içerikleri cezalandıran platform, bu sayede az takipçiye sahip hesapları ödüllendirmeye başlayacaklarını müjdelemişti.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.