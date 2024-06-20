Reşit olmayan kullanıcılara cinsel Reels videoları öneren Instagram tepki çekti

Meta’nın sahibi olduğu sosyal medya uygulaması Instagram skandal bir iddia ile gündeme geldi. Ortaya çıkan bilgilere göre platform öneri algoritması yüzünden yeni bir tartışma yarattı. The Wall Street Journal editörleri tarafından gerçekleştirilen testlere göre platformun algoritması 13 yaşındaki kullanıcılara bile cinsel içerikli Reels videoları öneriyor.

Sosyal medya üzerinde tepkiyle karşılanan bu durum, eleştiri oklarının Instagram platformuna yöneltilmesine sebep oldu. Yapılan açıklamaya göre testlere katılan isimler arasında Northeastern Üniversitesi profesörü Laura Edelson da yer alıyordu. Edelson 13 yaşında olduğu vurgulanan iki farklı hesap açtı. Her ikisinde de sonucun aynı olduğu ifade edildi. Yapılan testlerde iki profilde de +18 içerikli Reels videoları önerildi.

Instagram öneri algoritması ile sınıfta kaldı

Yapılan testlerde 13 yaşındaki iki profile cinsel Reels videoları öneren Instagram, bunu kademeli bir şekilde gerçekleştiriyor. Öncelikle kullanıcıların karşısına “dans eden kadınlar” gibi video içerikleri çıkaran platform, sonrasında ise gittikçe daha cüretkar içerikler tavsiye etmeye başlıyor.

13 yaşındaki sahte kullanıcılara yavaş yavaş daha da açık içerikler önermeye başlayan sosyal medya uygulaması, bunlar arasında cinsel eylemleri simüle eden ya da videonun altına yorum yazan kişilere absürt vaatlerde bulunan içeriklere yer veriyor. İşin geldiği son noktada ise uygulama algoritmasının artık cinsel organ görüntüleri içeren videoları bile önermeye başladığı aktarılıyor.

13 yaşındaki kullanıcılara cinsel Reels videoları önerdiği öne sürülen Instagram platformu ağır bir suçlamayla karşı karşıya kalmış durumda. Platformun algoritmasının bu tarz önerilerde bulunmasının yalnızca üç dakika kadar kısa bir süre aldığı ifade ediliyor. Bununla birlikte Reels sekmesinin tümüyle +18 içeriklerle dolması için ise yaklaşık olarak 20 dakika geçtiği dile getiriliyor.

The Wall Street Journal tarafından paylaşılan bilgilere göre geçen yıl da Meta çalışanları benzer bir problemle karşımıza çıkmıştı. Reşit olmayan kullanıcılara karşı güvenliği artırmaya çalışan platform yine aynı sorunla dikkat toplamış, gerçekleştirilen testlerde benzer sonuçlarla karşılaşılmıştı.

Öneri algoritması ile ilgili sürekli olarak yeni güncellemeler getiren Instagram, yakın zaman önce de bu konuda çarpıcı bir yeniliğe imza atmıştı. Özgün olmayan içerikleri cezalandıran platform, bu sayede az takipçiye sahip hesapları ödüllendirmeye başlayacaklarını müjdelemişti.