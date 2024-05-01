Instagram’ın öneri algoritması değişiyor! Özgün olmayan içerikler cezalandırılacak

Instagram öneri algoritması değişiyor. Meta ekibinin yaptığı açıklamaya göre şirket, öneri algoritmasında kritik bazı değişikliklere gidiyor. Şirket artık özgün olmayan içerikleri cezalandırmayı, orijinal içerikleriyse daha fazla ön plana çıkarmayı planlıyor.

Reels videoları için getirilecek bu düzenleme, içerik üreticilerin sıralama sistemini baştan aşağı değiştirecek. Bu değişiklikle birlikte şirket, başkasının içeriklerini yayınlayan ve kaynak belirtmeyen hesapların görünürlüğünü sınırlandırmaya başlayacak. Öte yandan aynı içerikleri tekrar tekrar paylaşan hesaplar da diğer kullanıcılara önerilmeyecek.

Instagram az takipçiye sahip özgün hesapları öne çıkaracak

Instagram’ın duyurduğu bu yenilik, esas olarak şimdiye kadar pek çok içerik üreticisi tarafından ısrarlı bir şekilde talep ediliyordu. Geç de olsa içerik üreticilerinin çağrısına kulak veren Instagram ekibi, artık öneri algoritması konusunda daha adil bir yaklaşım benimseyecek.

Orijinal içerik üreten az takipçili hesaplar daha görünür hale gelecek. Bir hesap çok takipçiye sahip olsa da aynı içerikleri sürekli yeniden paylaşıyor ya da özgün olmayan içerikler yayınlıyorsa hem Reels hem de Keşfet algoritmasından düşecek.

Yeni öneri algoritması hakkında detaylı bir şekilde bilgi paylaşan şirket, orijinal içerikleri öne çıkarmak için yeniden yayınlanan Reels’lerin yerini orijinal versiyonlarıyla değiştirecek. Öte yandan ana kaynağı belirtilmeden yayınlanan özgün olmayan videolar, otomatik bir şekilde etiketlenerek kullanıcılara vurgulanacak. Ancak paylaşım iznine sahip olan ya da lisans sözleşmeleriyle korunan içerikler bu durumdan herhangi bir şekilde etkilenmeyecek.

Bu düzenlemeler ile birlikte Instagram kopya içeriklerin önüne tamamen geçmeyi hedefliyor. Bu bağlamda şirket, 1 ayda toplamda 10’un üzerinde başkasının içeriğini yeniden yayınlayan hesapları daha da kısıtlayacak. Bu hesaplar Reels ve Keşfet sekmelerinden kaldırılacak. Kullanıcıların yeniden öneri algoritmasına girmesi için 30 gün beklemeleri gerekecek.

Instagram algoritmada yapacağı düzenlemeye ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“Geçmişte içerikleri sınıflandırma yöntemimiz nedeniyle büyük takipçilere sahip içerik üreticiler ve yeniden yayınlanan içerik toplayıcılar, daha küçük orijinal içerik oluşturuculara göre daha fazla öneri erişimi elde etti. Tüm içerik oluşturuculara yeni kitlelere ulaşma konusunda daha eşit bir şans vermek için bunu düzeltmenin önemli olduğunu düşünüyoruz.”

Öneri sisteminde değişikliğe gidiliyor

Son olarak Instagram, içerik üreticiler için öneri sistemini de değiştireceğini açıkladı. Kullanıcıların içerik ile olan etkileşimine bağlı olarak en iyi performansa sahip Reels seti daha geniş bir kitleye sunulacak. Sonrasında bunların en iyileri daha geniş bir kitleyle bir araya gelecek. Bu sayede popüler sosyal medya uygulaması içerik üreticiler için daha eşitlikçi bir tavır sergileyecek.

Instagram’ın bu düzenlemeleri çok yakında uygulanmaya başlayacak. Şimdilik şirket bu konuda herhangi bir tarih vermedi. Fakat tahminlere göre ilerleyen aylarda yeni algoritmalar devreye girecek. Bu süre zarfında içerik üreticiler, yeni algoritmaya uygun bir içerik stratejisi planlayabilecek.

Peki ya siz Instagram tarafından duyurulan yeni öneri algoritması ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.