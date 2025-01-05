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    Apple, Çin Yeni Yılı’na özel AirPods 4 modelini satışa çıkardı

    Çin Yeni Yılı'na özel olarak tasarlanan ve sınırlı sayıda üretilen AirPods 4 modeli piyasaya çıktı.
    Çin Yeni Yılı'na özel AirPods 4
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    • Çin Yeni Yılı'na özel olarak tasarlanan AirPods 4 resmen tanıtıldı.
    • Belirli Asya ülkelerinde satışa çıkan cihaz, orijinal modelle aynı fiyat etiketiyle listeleniyor.
    • Cihazın tasarım dışında orijinal modelle tamamen aynı kaldığı, teknik özelliklerde hiçbir değişikliğe gidilmediği vurgulanıyor.

    Dünyanın önemli büyük bir kısmı 2025 yılına girerken, Çin ise Ay Yeni Yılı ile 4273 yılına girmeye hazırlanıyor. Çin burçlarına göre Yılan Yılının gelişi kutlanacak.

    Bu özel günü kutlamak amacıyla şirket, geniş bir kullanıcı tabanına sahip olduğu Asya ülkesinde AirPods 4 kablosuz kulaklık modelinin sınırlı sayıda üretilen bir sürümünü piyasaya çıkarıyor. Göz alıcı bir tasarıma ev sahipliği yapan bu model, teknik özellikleri bakımından orijinal modelle aynı kalırken, estetik bazı dokunuşlarla süslenecek.

    Çin Yeni Yılı’na özel AirPods 4 şık bir tasarım sunuyor

    Çin, Hong Kong, Tayvan ve Singapur’da satışa sunulan hatıra modelinin şarj kutusunun üzerine kazınmış küçük, özel bir Yılan Yılı simgesi bulunuyor. Yeni kablosuz kulaklık modeli, geçtiğimiz yılın Eylül ayında duyurulan orijinal AirPods 4 modeliyle tamamen aynı özellikleri barındırıyor. Fakat iki model arasındaki tek fark, küçük görsel detaylar oluyor.

    MacRumors tarafından aktarılan detaylara göre Çin Yeni Yılı’na özel AirPods 4 modelinin şarj için tamamen aynı USB-C girişine, silikon uçlu aynı gürültü engelleme teknolojisine, uyarlanabilir ses seçeneklerine, şeffaflık moduna ve uzamsal ses desteğine sahip olduğu ifade ediliyor.

    Çin Yeni Yılı'na özel AirPods 4

    Yukarıda da söz ettiğimiz gibi sınırlı sayıda üretilen bu kulaklık modeli yalnızca bazı Asya ülkelerinde mevcut. Önümüzdeki birkaç gün içinde yeni modeli sipariş eden herkesin kulaklıkları 8 Ocak’ta alması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre Apple, kulaklıkların satışını müşteri başına iki adetle sınırlandırıyor.

    Çin Yeni Yılı’na özel olarak tasarlanan sınırlı üretim AirPods 4 modeli, orijinal modelle aynı fiyattan satılıyor. Cihazın Çin’de 1.399 CNY fiyat etiketiyle listelendiği belirtiliyor. Bununla birlikte Apple, Çin’de büyük bir promosyon dönemi sürdürüyor. Amiral gemisi iPhone 16 serisinin normalden 500 CNY daha ucuza satıldığı; ayrıca iPad, Mac ve aksesuarlar için de çeşitli indirimler yapıldığı söyleniyor.

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    Apple, Çin Yeni Yılı özel sürümlerini artık bir gelenek haline getirdi. Şirket geçmiş yıllarda da Ejderha Yılı (2024), Tavşan (2023), Kaplan (2022) ve Öküz (2021) yıllarının gelişini kutlamak için hatıra amaçlı özel modellerle karşımıza çıkmıştı.

    Çin Yeni Yılı 29 Ocak’ta gerçekleşiyor. Bu özel gün, ülkede resmi tatil olarak kutlanıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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