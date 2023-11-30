OnePlus 10 Pro için Android 14 (OxygenOS 14) güncellemesi geldi

Çinli akıllı telefon üreticisi olan OnePlus’ın amiral gemisi cihazlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkan OnePlus 10 Pro bugün heyecan verici bir güncelleme ile hayranları karşısına çıktı. Dünya çapında büyük bir ilgi gören cihaz, nihayet Google’ın geliştirdiği yeni Android 14 işletim sistemini temel alan OxygenOS 14 arayüzünü almaya hak kazandı.

OnePlus’ın çok satan popüler akıllı telefonu için gelen bu yeni güncelleme, Haziran ayında Oxygen OS 13.1 arayüzüne yapılan geçişin ardından karşımıza çıkıyor. Android 14 tabanlı Oxygen 14 arayüzü pek çok yeni özelliğe ev sahipliği yaparken, aynı zamanda kullanıcı deneyimini daha iyi bir seviyeye ulaştıracak bazı performans iyileştirmelerini de bünyesinde taşıyor.

OnePlus 10 Pro birçok ilgi çekici yeni özelliğe sahip oluyor

OnePlus’ın resmi internet sitesindeki topluluk sayfasından gelen geri bildirimlere göre yeni güncelleme, NE2211_14.0.0.202(EX01) sürüm numarası ile tanımlanıyor. İlk olarak OnePlus Open Beta test kullanıcıları için yayınlanan yazılım, mevcut sürümde kritik hataların yer almadığının doğrulanmasının ardından ilerleyen süreçte daha fazla kullanıcıya daha geniş bir sürümle sunulmaya başlanacak.

OnePlus 10 Pro için gelen Android 14 tabanlı OxygenOS 14 kullanıcı arayüzü şu anda yalnızca Hindistan pazarında kullanıcılara sunulmaya başlandı. Şirket henüz bu güncellemenin ne zaman küresel çapta kullanıcılarla buluşacağını ne yazık ki açıklamadı. Ancak ilerleyen günlerde diğer pazarlarda da güncellemeye ulaşılabileceği tahmin ediliyor.

OnePlus 10 Pro’ya pek çok ilgi çekici yeni özellik katan yeni güncelleme, öncelikle çok daha sezgisel ve şık bir sistem tasarımıyla yenileniyor. Fluid Cloud tasarımıyla işletim sisteminin pek çok alanında önemli estetik iyileştirmelerinde bulunan şirket, aynı zamanda File Dock adlı yeni özelliğiyle birlikte kullanıcıların dosya ve içerikleri farklı uygulamalar arasında sürükleyip bırakmalarına imkan tanıyor. Böylelikle kullanıcıların belge ve medyaları daha kolay bir şekilde yönetip paylaşabilmelerine izin veriliyor.

OnePlus 10 Pro’ya pek çok ilgi çekici yeni özellik katan yeni güncelleme, öncelikle çok daha sezgisel ve şık bir sistem tasarımıyla yenileniyor. Fluid Cloud tasarımıyla işletim sisteminin pek çok alanında önemli estetik iyileştirmelerinde bulunan şirket, aynı zamanda File Dock adlı yeni özelliğiyle birlikte kullanıcıların dosya ve içerikleri farklı uygulamalar arasında sürükleyip bırakmalarına imkan tanıyor. Böylelikle kullanıcıların belge ve medyaları daha kolay bir şekilde yönetip paylaşabilmelerine izin veriliyor.

OxygenOS 14’ün en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi, fotoğraflardaki nesne ve insanları tanıma yeteneğine sahip, fotoğraflar ile etkileşimi geliştiren ve belirli öğeleri bulmayı kolaylaştıran bir araç sunuyor. Son olarak arayüz, yenilenen kilit ekranıyla birçok yeni animasyon ve pratik işlevi bir araya getiriyor.