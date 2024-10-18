Red Dead Redemption (PC) olağanüstü iyileştirmelerle beklentileri karşılayacak

Uzun yıllar sonra nihayet PC platformuna gelecek Red Dead Redemption oyunu olağanüstü iyileştirmeleri sayesinde beklentileri fazlasıyla karşılamaya aday görünüyor. Cycu1 adlı bir YouTube kanalı, PlayStation 5 sürümünde ve PC’de çalışan RDR oyununu doğrudan karşılaştıran bir video paylaştı.

Yayınlanan bu dikkat çekici video, PC’de geliştiricilerin orijinal oyuna kıyasla görsel iyileştirmeler üzerinde biraz daha fazla çalıştıklarını gösteriyor. Yapılan değişiklikler ile birlikte oyun PS5’ten çok daha kaliteli aydınlatma ve gölge detayları sağlıyor.

Red Dead Redemption PC sürümü PS5’ten daha iyi grafikler sunacak

Red Dead Redemption’ın çok yakında piyasaya çıkacak olan PC sürümü elbette bir Remastered olarak sunulmuyor. Fakat yine de geriye dönük uyumluluk için PlayStation 5’te çalışan PS4 sürümüyle karşılaştırıldığında çok daha iyi ışık efektleri sunuyor.

Her ne kadar PC portunun temel olarak PS4 portuyla aynı olacağı yönünde bazı beklentiler olsa da sürümler arasında yine de birtakım farklılıklar olacak gibi görünüyor. Oyunun PC versiyonunda gölge teknolojilerine ek olarak ayrıca DLSS ve DLSS Frame Generation gibi gelişmiş yükseltme özellikleri de yer alıyor.

Red Dead Redemption PC sürümünde yer alacak diğer iyileştirmeler ise henüz belirsizliğini korumaya devam ediyor. Ancak yine de yukarıda bulunan iyileştirmelerin dışında bazı ince değişikliklerin de karşımıza çıkması bekleniyor. İddialara göre oyun daha iyi dokular ve Ray Tracing desteği gibi birtakım görsel düzenlemeler getirecek.

PlayStation 3’ün efsane oyunu 14 yıl sonra nihayet PC’ye geliyor

RDR ilk kez 2008 yılında Playstation 3 ve Xbox 360 oyun konsollarında yayınlanmıştı. Rockstar Games’in efsane oyunu 14 yıl sonra ise nihayet PC sürümüne sahip olacak. Merakla beklenen oyun 29 Ekim’de PC’ye gelecek.

Eleştirmenlerden tam not almayı başaran popüler aksiyon-macera oyunu bir dizi iyileştirmeyi de beraberinde getirecek. Oyunun sunacağı yeniliklerden bazıları Ultrawide & Super Ultrawide çözünürlük desteği, HDR10, NVIDIA DLSS 3.7 ve AMD FSR 3.0 olacak.

Şu anda Steam’de ön satışta bulunan Red Dead Redemption oyunu 49.99 dolardan oyunseverlere sunuluyor. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 1.700 TL’ye tekabül ediyor.

Red Dead Redemption 1 PC sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim sistemi: Windows 10 64-Bit

Windows 10 64-Bit İşlemci: Intel Core i5-4670 / AMD FX-9590

Intel Core i5-4670 / AMD FX-9590 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R7 360

NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R7 360 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

12 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: Direct X Compatible