Xbox platformunda 2 bin 900 TL karşılığında satılan NBA 2K25 kısa süreliğine ücretsiz oluyor. Eylül ayının başında 2K Games imzasıyla piyasaya sunulan popüler basketbol oyunu, bu hafta sonu iki oyun ile birlikte ücretsiz bir şekilde oyunseverlere sunulacak.

Xbox kullanıcıları için kaçırılmayacak bu hafta sonu fırsatında NBA 2K25’in yanı sıra ayrıca Dying Light ve ExoCross adlı iki popüler oyun daha yer alıyor. Oyuncular kendi zevklerine göre tercih edebilecekleri, hafta sonu keyifli vakit geçirebileceği bedava oyun fırsatından yararlanabiliyor.

Xbox’ın hafta sonu ücretsiz yapacağı oyunlar

NBA 2K25, Dying Light ve ExoCross oyunları Xbox Game Pass Core ve Xbox Game Pass Ultimate kullanıcıları tarafından 21 Ekim Pazartesi gününe kadar Xbox One ve Xbox Series X/S konsollarında tamamen ücretsiz olarak oynanabilecek.

Microsoft tarafından sunulan “Free Play Days” fırsatının bir parçası olarak karşımıza çıkan ücretsiz oyun avantajı, oyunseverlerin hafta sonu eğlenceli zaman geçirmelerine ve birkaç günlüğüne de olsa bu oyunların tadını çıkarıp deneyimlemelerine olanak tanıyacak.

Xbox kullanıcıları için bu hafta sonu sunulacak ücretsiz oyunlar ile ilgili detaylara aşağıdan göz atabilirsiniz:

NBA 2K25

2K imzalı popüler basketbol oyunu serisinin son parçası olan NBA 2K25, oyunseverleri Amerikan basketbol dünyasının heyecan dolu atmosferine davet ediyor. ProPLAY teknolojisi sayesinde daha gerçekçi grafiklere ev sahipliği yapan oyun, aynı zamanda MyCAREER ve MyTEAM gibi özelliklerle oyunculara kariyer-takım yönetimi gibi eğlence dolu modlar sunuyor.

Dying Light

Zombi istilasına uğramış kıyamet sonrası bir açık dünya deneyimi vaat eden Dying Light, birinci şahıs aksiyon hayatta kalma oyunu dikkatleri üzerine çekiyor. Techland imzalı popüler oyun, gizemli bir virüs tarafından harp edilmiş bir şehirde hayatta kalmaya çalışacağınız sürükleyici bir macera sunuyor.

ExoCross

iRacing tarafından geliştirilen popüler yarış oyunu, gelecekte geçen bir off-road deneyimi sunuyor. Gerçekçi bir sürüş deneyimine kapı aralayan oyun, tek oyunculu ve çok oyunculu modlarıyla rekabetçi yarışlar vaat ediyor.

Peki ya siz Xbox’ın bu hafta sonu ücretsiz yapacağı oyunlarla ilgili neler düşünüyorsunuz?

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