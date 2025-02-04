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    Realme GT 7 performans canavarı Snapdragon 8 Elite ile ortaya çıktı

    Yüksek performansıyla öne çıkacak Realme GT 7 modeli Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite yonga setiyle Geekbench veritabanında görüldü.
    Realme GT 7
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    • Realme GT 7 modeli için geri sayım başladı.
    • Merakla beklenen cihaz yakın zamanda Geekbench veritabanında ortaya çıktı.
    • Realme'nin yeni modelinin Snapdragon 8 Elite yonga setiyle geleceği doğrulandı.

    Realme çok yakında Çin pazarında Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisini desteklenen yeni ve uygun fiyatlı bir akıllı telefon modeli duyuracak. Şimdi MySmartPrice, Realme GT 7 olduğu anlaşılan cihazı Geekbench veritabanında tespit etti.

    Büyük bir sabırsızlıkla beklenen Realme GT 7’nin bazı teknik özellikleri Geekbench veritabanında listelendi. Merakla beklenen cihazın Snapdragon 8 Elite işlemcili piyasadaki en uygun fiyatlı telefonlardan biri olarak çıkması bekleniyor. Cihazla alakalı ortaya çıkan son raporlar, telefonla ilgili beklentileri daha da artırıyor. İşte ayrıntılar…

    Realme GT 7 teknik özellikleri Geekbench’te görüldü

    Yeni Realme telefonu Geekbench’te “RMX5090″ koduyla ortaya çıktı. Bu da cihazın yakın bir zamanda piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Daha önce bu dizilim Realme GT 7 ile ilişkilendirilmişti. Sonuçlarda cihaz tek çekirdek ve çok çekirdek testlerinde sırasıyla 2.914 ve 8.749 puan almıştı.

    Geekbench platformunda yer alan detaylara göre cihazda Adreno 850 GPU yer alacak. Bununla birlikte 3,53 GHz maksimum frekansında altı çekirdek ve 4,32 GHz’de iki çekirdek içeren Qualcomm çipinin varlığını doğruluyor. Yapılandırmalara göre bu işlemci doğrudan Snapdragon 8 Elite’e işaret ediyor.

    Realme GT 7 Geekbench
    Realme GT 7’nin özellikleri Geekbench veritabanında ortaya çıktı / Kaynak: MySmartPrice

    Snapdragon 8 Elite işlemcisi iki Oryon (Phoenix L) ve altı Oryon (Phoenix M) çekirdeğinden oluşuyor. Geekbench ayrıca yonga setinin 16 GB RAM ile geleceğini söylüyor. Bununla birlikte telefonun muhtemelen Android 15 işletim sistemini temel alan Realme UI 6.0 kullanıcı arayüzü ile çalışacağı belirtiliyor.

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    Daha önce ortaya çıkan çeşitli raporlar, merakla beklenen telefonun 120W hızlı şarj özelliğini destekleyeceğini bizlere göstermişti. Ayrıca TENAAA sertifikası, cihazın 1,5K çözünürlüğe sahip 6,78 inçlik AMOLED ekrana sahip olacağını doğruladı.

    Realme GT 7 modelinin kamera setinde ise 50 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı sensör ve 16 megapiksel ön kameranın yer alması bekleniyor. Pil konusundaysa cihaz 6.310 mAh’lik bir batarya ünitesiyle karşımıza çıkacak.

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    Realme GT 7’nin yakın zamanda duyurulması bekleniyor. Şirket henüz cihazın çıkış tarihini resmi olarak doğrulamadı. Fakat yakın tarihlerde ortaya çıkan sızıntılarda, cihazın Şubat ayı sonlarında Çin pazarında duyurulacağına işaret edilmişti.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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