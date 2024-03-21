POCO F6 teknik özellikleri ortaya çıktı! Hızlı şarjıyla beklentileri aşacak

POCO’nun yeni fiyat-performans odaklı telefonu çok yakında piyasaya çıkacak. Heyecanla beklenen POCO F6 cihazının teknik özellikleri ortaya çıktı. Yakın zamanda çeşitli küresel sertifikalar alan cihaz, lansman etkinliği için geri sayım başladığına işaret etti. Bununla birlikte 91mobiles’ın aktardığı son bilgiler, cihazdan neler beklenebileceğine dair teknoloji meraklılarına ışık tuttu.

Xiaomi’nin alt markası olarak hizmet veren POCO, çok yakında gelecek yeni modelini ilk olarka Hindistan pazarında raflarda sergilemeye başlayacak. Orta-ileri segment akıllı telefon pazarına hitap edecek cihaz, fiyatına göre iddialı donanımıyla dikkat toplayacak. Öte yandan model, hızlı şarj gücü ve gelişmiş işlemci performansıyla da rakiplerinin önüne geçecek.

Yeni POCO telefonu Snapdragon 8s Gen 3 ile gelecek

POCO’nun çok yakında piyasaya çıkacak olan yeni telefonu gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip olan Qualcomm imzalı Snapdragon 8s Gen 3 yonga setinden güç alacak. Yakın zaman önce duyurulan bu işlemci, güçlü AI işlevlerinin yanı sıra verimlilik ve yüksek hız konusunda da iddialı bir izlenim uyandırıyor.

Qualcomm’un geçtiğimiz günlerde piyasaya duyurduğu Snapdragon 8s Gen 3 çipi nispeten daha uygun fiyatlı telefonlar için üst düzey bir deneyim vaat ediyor. Üretken yapay zeka (AI) desteğiyle öne çıkan yonga seti, aynı zamanda mobil fotoğrafçılara yönelik olarak gelişmiş kamera özelliklerine de ev sahipliği yapıyor.

Gelişmiş bir mobil deneyim vadeden cihazda 16 GB’a kadar RAM kapasitesi opsiyonları yer alacak. Bununla birlikte 512 GB’a kadar dahili depolama alanı opsiyonları sunulacak. Böylelikle kullanıcıların zorlu görevleri bile rahatlıkla yerine getirebilmelerine ve geniş veri depolamasına ulaşmalarına olanak tanınacak.

POCO F6 hızlı şarj performansıyla dikkat çekecek

POCO F6 cihazının teknik özellikleri arasında bir diğer öne çıkan unsur ise telefonun hızlı şarj gücü olacak. 120 watt hızlı şarj desteğiyle gelecek olan cihaz, 5.000 mAh’lik batarya kapasitesiyle kullanıcı dostu bir deneyim sunacak.

6,67 inç AMOLED ekrana sahip olacak cihaz, görüntüleme deneyimi konusunda da beklentileri karşılayacak. Şık bir metalik gövdeyle gelecek cihazda 120 Hz yenileme hızı sunularak akıcı bir deneyim yaratılacak. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle çalışan cihazda Xiaomi’nin yeni HyperOS kullanıcı arayüzü bulunacak.

POCO F6’nın fiyatı ne kadar olacak?

Çin pazarında Redmi Note 13 Pro adı altında piyasaya çıkacağı öne sürülen POCO F6 modeli iddialara göre Mayıs-Haziran aylarında yaklaşık 450 Euro fiyat etiketiyle raflarda yerini alacak.

İlk olarak Hindistan’da satışa çıkacak cihaz, sonrasında ise diğer ülkelerde listelenmeye başlayacak. Son olarak telefonun muhtemelen Türkiye’de de satılacağını belirtmekte yarar var.