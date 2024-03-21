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    Samsung Galaxy S24 Ultra’nın S Pen kalemi yanık kokusu şikayetiyle gündemde

    Samsung'un amiral gemisi telefonu Galaxy S24 Ultra cihazının S Pen kalemi yanık kokusu şikayetleriyle gündemde dikkat yarattı. Şirketten konuya ilişkin resmi açıklama geldi.
    Samsung Galaxy S24 Ultra S Pen

    Samsung’un performans canavarı akıllı telefonu Galaxy S24 Ultra üst düzey yetenekleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Gelişmiş bir deneyime kapı aralayan ve 2024’ün en iyi telefonları arasında üst sıralara oynayan cihaz, bu kez ne yazık ki negatif bir durumla gündeme geliyor.

    Tüketicilerden gelen geri bildirimlere göre telefonun S Pen kalemi kötü bir koku ortaya çıkarıyor. Sosyal medyada yer alan iddialar, bunun bir yanan plastik kokusuna benzediğini öne sürüyor. Son günlerde üst üste artmaya gelmeye devam eden şikayetler, meydana gelen kokunun bir tesadüf olmadığını, yaygın olarak karşılaşılan bir durum olduğunu gösteriyor.

    S Pen’in yanık kokusu çıkardığı öne sürülüyor

    Samsung Galaxy S24 Ultra kullanıcıları için birbirinden ilgi çekici özelliklere sahip olan S Pen kalemi, kullanıcıların pratik bir şekilde not alıp yazı yazmalarına ve üst düzey çizim deneyiminden yararlanmalarına kapı aralıyor. Ancak maalesef bir süredir S Pen, kullanıcıların şikayet dolu yorumlarıyla gündemde kendine yer buluyor.

    Tüm bunların yanı sıra S Pen ne yazık ki başka sorunlarla da gündeme geliyor. Galaxy S24 Ultra için gelişmiş bir deneyim vaat eden kalem, kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre bazı durumlarda farklı açılarda kullanmakta büyük bir zorluk çıkarıyor. Öte yandan S Pen’in doğru çalışması için bazen daha fazla baskı uygulama gerekliliği meydana geliyor.

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    Problem Galaxy S24 Ultra’nın yüksek iç ısısından kaynaklanıyor olabilir

    Sosyal medyada S Pen’in neden farklı bir koku ortaya çıkardığıyla alakalı olarak çeşitli tartışmalar yaşanıyor. Bunlar arasında dikkat çeken bir iddia, ortaya çıkan bu kokunun Galaxy S24 Ultra’nın yüksek iç ısısından kaynaklanabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle S Pen’in de yavaş yavaş ısınarak yanık kokusu yarattığı iddia ediliyor.

    Samsung Galaxy S24 Ultra S Pen
    Görsel: Samsung

    S Pen’in farklı açılarda kullanımda zorluk çıkarması ve doğru çalışması için baskı gereksinimi gibi konular için bazı kullanıcılar, telefonu fabrika ayarlarına sıfırlama önerisinde bulunuyor. Ancak bunun kesin bir çözüm olup olmadığı bilinmiyor.

    Samsung kokunun normal olduğunu savunuyor

    AndroidAuthority’nin haberine göre Samsung resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirmiş olduğu paylaşımda, Galaxy S24 Ultra cihazının S Pen kaleminden geldiği öne sürülen kokunun normal olduğunu açıkladı. Yaşanan durumun geçici olduğunu iddia eden şirket, sorunun sebebini şu sözlerle açıklıyor:

    “Yeni ürünün plastik veya kauçuk bileşenlerinden dolayı S Pen’den yanık kokusu gelebilir. Bu yavaş yavaş ortadan kalkan geçici bir olgudur, dolayısıyla S Pen’i güvenle kullanmaya devam edebilirsiniz.”

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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