Performans canavarı Redmi K70 Ultra’nın çıkış tarihi açıklandı

Xiaomi’nin alt markası olarak hizmet veren Redmi çok yakında performans canavarı yeni bir telefonla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Heyecanla beklenen Redmi K70 Ultra’nın çıkış tarihi hakkında nihayet şirketten resmi bir doğrulama geldi. “Extreme Edition” ismi ile de lanse edilen ürünün yüksek performansıyla adından söz ettireceği öğrenildi. Güçlü teknik özellikleri sayesinde öne çıkacak raflarda rekabetçi fiyatlardan tüketicilere hitap etmesi bekleniyor.

Şimdiye kadar birçok sızıntı haberi ile karşımıza çıkan cihazla alakalı beklenen duyuru geldi. Redmi K70 Ultra’nın çıkış tarihi hakkında doğrulamada bulunan şirket, cihazın 19 Temmuz tarihinde Çin pazarında düzenlenecek olan bir lansman etkinliğinde raflarda boy göstereceği onaylandı. Cihaz için artık geri sayım başladı.

Cuma günü gerçekleştirilecek olan lansman organizasyonunda Redmi’nin performans canavarı yeni akıllı telefon modelinin yanı sıra ayrıca başka ürünlerin de karşımıza çıkacağı ifade edildi. Bu ürünler arasında markanın yeni katlanabilir telefon modeli olan Xiaomi Mix Fold 4 ve yeni akıllı bileklik modeli Xiaomi Band 9 da karşımıza çıkacak.

Redmi K70 Ultra tanıtım afişi yayınlandı

Gizmochina’nın haberine göre Xiaomi kısa süre önce Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda Redmi K70 Ultra’nın çıkış tarihi hakkında bilgi vermesinin yanı sıra ayrıca cihazın tasarımı ile ilgili de önemli ipuçları ortaya koydu. Merakla beklenen telefonun arka görünümünü gözler önüne seren şirket, yayınladığı tanıtım afişinde beklentileri iyice artırdı.

Redmi’nin yeni telefonu MediaTek tarafından geliştirilen yüksek performanslı Dimensity 9300 Plus yonga setiyle donatılacak. Performans karşılaştırması yapmak isteyenler için bu işlemciyi daha önce Vivo X100s ve Vivo X100s Pro cihazlarında da gördüğümüzü belirtelim. Bunun yanı sıra Redmi Genel Müdürü Thomas Wang, cihazın en güçlü seçeneğinin 24 GB RAM kapasitesi ve 1 TB dahili depolama alanı ile donatılacağını da resmi olarak doğruladı.

50 MP Sony IMX906 ana kamera ile karşımıza çıkması beklenen Redmi K70 Ultra modeli 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lensten oluşan üçlü kamera setiyle piyasaya çıkacak. Cihaz ayrıca Xiaomi tarafından geliştirilen ve kamera performansını artırmaya yardımcı olan AISP görüntü algoritmasına sahip ilk Redmi telefon olma unvanına da erişecek.

19 Temmuz’da piyasaya çıkacak Redmi K70 Ultra modeli 120 watt hızlı şarjlı 5.500 mAh pil kapasitesiyle gelecek. IP68 sertifikasına sahip olacak cihazda 1,5K çözünürlük kalitesi ve 144 Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekran yer alacak.