Android 15 alacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar ortaya çıktı

Google, Mayıs ayında I/O 2024 geliştirici konferansında ilk kez karşımıza çıkardığı Android 15 işletim sistemi için son hazırlıklarını sürdürüyor. Şu anda başta Pixel telefonlar olmak üzere uyumlu cihazlar tarafından test edilmeye devam edilen yazılım, pek çok akıllı telefon üreticisi tarafından kendi cihazlarına yönelik optimize ediliyor. Bu markalardan bir tanesi de Çinli teknoloji devi Xiaomi olarak biliniyor.

Android 15 güncellemesini alacak Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlar pek çok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Aylardır akıllarda soru işareti olarak kalan bu bilmecenin yanıtı hakkında beklenen açıklamayı Gizmochina’dan aldık. İnternet sitesi, güncelleme ile uyumlu olan akıllı telefon modellerinin hangileri olduğu hakkında bizleri bilgilendirdi. İşte detaylar…

Android 15 güncellemesi hangi Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlarda desteklenecek?

Xiaomi’nin güncelleme desteği diğer markalara göre biraz daha karışık durumda. Apple genellikle iPhone cihazlarına beş yıl güncelleme sağlarken, Samsung ise Galaxy S24 serisi ile birlikte amiral gemisi telefonlarında bu süreyi yedi yıla kadar uzattı. Bu konuda Samsung ve iPhone’ların güncelleme süresi karşılaştırması içeriğimize göz atarak daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Xiaomi’nin bu konuda kullanıcılarına taahhüt ettiği süreler değişken olmakla birlikte; son dönemlerde amiral gemilerinde üç Android sürümünün desteklendiği, Xiaomi 14 ve Xiaomi 13T gibi daha yeni serilerde dört büyük güncelleme garanti edildiği biliniyor. Daha eski cihazlarında genelde iki büyük güncellemeye yer veren şirket, Redmi Note 13 ailesi gibi orta segment cihazlarda ise ekstra bir büyük Android sürümüne daha izin veriyor.

Xiaomi’nin alt markalarında da durum benzer bir şekilde işliyor. Redmi de genelde iki büyük Android güncellemesini desteklerken, POCO’nun yeni nesil X6, X6 Pro ve M6 Pro 4G gibi modellerinde üç büyük güncelleme garantisi sunuluyor. Peki ya Android 15 alacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar hangileri olacak? Yeni güncellemeyi desteklemesi kesin gözle bakılan o modeller şu şekilde sıralanıyor:

Xiaomi telefonlar:

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Redmi telefonlar:

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13

Redmi Note 13R Pro

Redmi Note 12

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Note 12R

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12S

Redmi K60E

Redmi K50 Ultra

Redmi K50i

Redmi 13C 5G

Redmi 13C

Redmi 13R

Redmi 12 5G

Redmi 12

POCO telefonlar: