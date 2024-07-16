Android 15 alacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar ortaya çıktı

Google, Mayıs ayında I/O 2024 geliştirici konferansında ilk kez karşımıza çıkardığı Android 15 işletim sistemi için son hazırlıklarını sürdürüyor. Şu anda başta Pixel telefonlar olmak üzere uyumlu cihazlar tarafından test edilmeye devam edilen yazılım, pek çok akıllı telefon üreticisi tarafından kendi cihazlarına yönelik optimize ediliyor. Bu markalardan bir tanesi de Çinli teknoloji devi Xiaomi olarak biliniyor.
Android 15 güncellemesini alacak Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlar pek çok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Aylardır akıllarda soru işareti olarak kalan bu bilmecenin yanıtı hakkında beklenen açıklamayı Gizmochina’dan aldık. İnternet sitesi, güncelleme ile uyumlu olan akıllı telefon modellerinin hangileri olduğu hakkında bizleri bilgilendirdi. İşte detaylar…
Android 15 güncellemesi hangi Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlarda desteklenecek?
Xiaomi’nin güncelleme desteği diğer markalara göre biraz daha karışık durumda. Apple genellikle iPhone cihazlarına beş yıl güncelleme sağlarken, Samsung ise Galaxy S24 serisi ile birlikte amiral gemisi telefonlarında bu süreyi yedi yıla kadar uzattı. Bu konuda Samsung ve iPhone’ların güncelleme süresi karşılaştırması içeriğimize göz atarak daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Xiaomi’nin bu konuda kullanıcılarına taahhüt ettiği süreler değişken olmakla birlikte; son dönemlerde amiral gemilerinde üç Android sürümünün desteklendiği, Xiaomi 14 ve Xiaomi 13T gibi daha yeni serilerde dört büyük güncelleme garanti edildiği biliniyor. Daha eski cihazlarında genelde iki büyük güncellemeye yer veren şirket, Redmi Note 13 ailesi gibi orta segment cihazlarda ise ekstra bir büyük Android sürümüne daha izin veriyor.
Xiaomi’nin alt markalarında da durum benzer bir şekilde işliyor. Redmi de genelde iki büyük Android güncellemesini desteklerken, POCO’nun yeni nesil X6, X6 Pro ve M6 Pro 4G gibi modellerinde üç büyük güncelleme garantisi sunuluyor. Peki ya Android 15 alacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar hangileri olacak? Yeni güncellemeyi desteklemesi kesin gözle bakılan o modeller şu şekilde sıralanıyor:
Xiaomi telefonlar:
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi Civi 2
- Xiaomi Civi 1S
- Xiaomi Mix Fold 2
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 12
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12 Pro Speed
- Redmi Note 12R
- Redmi Note 12R Pro
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi Note 12S
- Redmi K60E
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K50i
- Redmi 13C 5G
- Redmi 13C
- Redmi 13R
- Redmi 12 5G
- Redmi 12
- POCO M6 Pro 5G
- POCO M6
- POCO X6 Neo
- POCO F5 Pro
- POCO F5
- POCO C65
- POCO C61
Not: Android 14 işletim sistemiyle kutudan çıkan tüm Xiaomi, Redmi ve POCO telefonların zaten Android 15 güncellemesi alacağını da eklemekte yarar var.