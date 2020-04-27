Pentagon Resmî Olarak UFO Videolarını Yayınladı

Yıllardır bilim dünyasını karıştıran, akıllarda soru işaretleri bırakan ve sürekli gündeme gelen UFO görüntüleriyle ilgili olarak bu kez resmî kaynaklardan doğrulama geldi.

Daha önce özel bir firma tarafından yayınlanan ve sızdırılmış videolar olduğu iddia edilen UFO görüntüleri, artık resmî olarak kayıtlara geçti. Konuya ilişkin açıklama yapan Pentagon, ABD Donanması tarafından kayda alınan üç adet UFO videosunu paylaştı.

UFO: Unidentified Flying Object (Tanımlanamayan Uçan Cisim)

Resmî açıklamadan önce ortaya çıkan görüntülerin gerçek olup olmaması ile başlayan tartışmalara bir son vermek, kamuoyunda oluşan şüpheleri gidermek adına bu iddialar doğrulandı ve UFO görüntüleri yayınladı. Pentagon sözcüsü Sue Gough tarafından yapılan açıklamada ilgili videoların doğruluğunun 2019’un Eylül ayında gerçekleştirildiği belirtildi.

Konuyla ilgili olarak ayrıca ABD Donanması tarafından pilotların herhangi UFO şüphesi uyandıran bir durumla karşılaştıklarında nasıl raporlama yapacakları konusunda bilgi veren bir rehber hazırlandığı da ifade edildi.

ABD Donanması tarafından kayda alınan UFO videoları, ilk kez Aralık 2017 – Mart 2018 tarihleri arasında “To The Stars Academy of Arts & Sciences” isimli şirket tarafından yayınlanmıştı. Ancak bugüne kadar konuyla ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Tanımlanamayan bu cisimlere tanıklık eden ABD Donanması’ndan pilot David Fravor ise, uçan cismin açıklanamayacak şekilde farklı yönlere hareket ettiğini, çok hızlı olduğunu ve çok seri bir şekilde yön değiştirebildiğini belirtti.

Yayınlanan UFO videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.