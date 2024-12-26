OPPO Reno 13 serisi (global) için geri sayım başladı

İlk olarak Çin'de satışa çıkan OPPO Reno 13 serisi çok yakında global pazara geliyor.

Cihaz küresel arenada ilk defa Hindistan'da satışa sunulmaya hazırlanıyor.

İlerleyen süreçte Reno 13 ve Reno 13 Pro'nun Türkiye pazarına da gelmesi bekleniyor.

OPPO yakın zaman önce Çin pazarında piyasaya sürdüğü yeni üst düzey telefon modellerini çok yakında küresel olarak duyurmayı planlıyor. İlk olarak Çin pazarında satışa sunulan OPPO Reno 13 serisi için global pazar müjdesi geldi.

Merakla beklenen OPPO Reno 13 ve Reno 13 Pro modellerinin çok yakında uluslararası arenaya geleceği belirtildi. Gelişmiş özellikleri ile kendi segmentinde öne çıkan bu cihazlar, Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelere adım atmaya hazırlanıyor. OPPO’dan heyecan uyandıran lansman ile ilgili ilk ipuçları geldi. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

OPPO Reno 13 ve Reno 13 Pro ne zaman global pazara gelecek?

OPPO’nun X’teki (eski adıyla Twitter) resmi hesabı üzerinden paylaştığı bilgilere göre Hindistan pazarı için yeni modellerin çok yakında, muhtemelen önümüzdeki Ocak ayında duyurulması bekleniyor. Beklenen lansman etkinliği, Çin’deki duyuru ile uluslararası pazarlara ulaşması arasında neredeyse üç ayı işaret ediyor.

OPPO Reno 13 serisinin global sürümleri, muhtemelen Kasım lansmanında gördüğümüz özelliklerin tamamen aynısını karşımıza çıkaracak. Üst düzey bir performansa kapı aralayacak modeller, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8350 yonga setine sahip olacak. Aynı zamanda 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı yer alacak.

Gelişmiş özellikleriyle dikkat uyandıracak OPPO Reno 13 serisinin global sürümü ilk olarak Hindistan pazarında satışa sunulacak. Sonraki aşamada muhtemelen cihaz Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelerde tüketicilerle buluşacak.

OPPO Reno 13 serisi teknik özellikleri