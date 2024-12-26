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    OPPO Reno 13 serisi (global) için geri sayım başladı

    Performans canavarı bir donanıma sahip olan OPPO Reno 13 serisi çok yakında global pazarda raflara gelmeye hazırlanıyor.
    OPPO Reno 13 serisi
    Görsel: OPPO
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    • İlk olarak Çin'de satışa çıkan OPPO Reno 13 serisi çok yakında global pazara geliyor.
    • Cihaz küresel arenada ilk defa Hindistan'da satışa sunulmaya hazırlanıyor.
    • İlerleyen süreçte Reno 13 ve Reno 13 Pro'nun Türkiye pazarına da gelmesi bekleniyor.

    OPPO yakın zaman önce Çin pazarında piyasaya sürdüğü yeni üst düzey telefon modellerini çok yakında küresel olarak duyurmayı planlıyor. İlk olarak Çin pazarında satışa sunulan OPPO Reno 13 serisi için global pazar müjdesi geldi.

    Merakla beklenen OPPO Reno 13 ve Reno 13 Pro modellerinin çok yakında uluslararası arenaya geleceği belirtildi. Gelişmiş özellikleri ile kendi segmentinde öne çıkan bu cihazlar, Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelere adım atmaya hazırlanıyor. OPPO’dan heyecan uyandıran lansman ile ilgili ilk ipuçları geldi. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

    OPPO Reno 13 ve Reno 13 Pro ne zaman global pazara gelecek?

    OPPO’nun X’teki (eski adıyla Twitter) resmi hesabı üzerinden paylaştığı bilgilere göre Hindistan pazarı için yeni modellerin çok yakında, muhtemelen önümüzdeki Ocak ayında duyurulması bekleniyor. Beklenen lansman etkinliği, Çin’deki duyuru ile uluslararası pazarlara ulaşması arasında neredeyse üç ayı işaret ediyor.

    OPPO Reno 13 serisi global
    Görsel OPPO Hindistan’ın resmi X hesabından paylaşılmıştır

    OPPO Reno 13 serisinin global sürümleri, muhtemelen Kasım lansmanında gördüğümüz özelliklerin tamamen aynısını karşımıza çıkaracak. Üst düzey bir performansa kapı aralayacak modeller, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8350 yonga setine sahip olacak. Aynı zamanda 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı yer alacak.

    Gelişmiş özellikleriyle dikkat uyandıracak OPPO Reno 13 serisinin global sürümü ilk olarak Hindistan pazarında satışa sunulacak. Sonraki aşamada muhtemelen cihaz Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelerde tüketicilerle buluşacak.

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    OPPO Reno 13 serisi teknik özellikleri

    OPPO Reno13 OPPO Reno 13 Pro
    Ekran 6,59 inç düz OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı 6,83 inç kavisli OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı
    İşlemci MediaTek Dimensity 8350 MediaTek Dimensity 8350
    RAM ve depolama 12/16 GB LPDDR5X, 256/512/1 TB UFS 3.1 12/16 GB LPDDR5X, 256/512/1 TB UFS 3.1
    İşletim sistemi Android 15 tabanlı Color OS 15 Android 15 tabanlı Color OS 15
    Arka kamera 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş lens
    50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş, 50 MP periskop 3,5X lens
    Ön kamera 50 MP selfie kamerası 50 MP selfie kamerası
    Pil kapasitesi 5.600 mAh, 80W SuperVOOC 5.800 mAh, 80W SuperVOOC, 50W AIRVOOC
    Boyutlar ve ağırlık 157,9×74,73×7,24 mm, 181 gr 162,73×76,55×7,55 mm, 197 gr
    Diğer özellikler IP68, parmak izi sensörü, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 IP68, parmak izi sensörü, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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