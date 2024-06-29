OPPO Reno 12F gelişmiş yapay zeka özellikleriyle tanıtıldı

OPPO orta seviye akıllı telefon portföyünü genişletmeye devam ediyor. Çinli telefon üreticisi Reno 12 serisine dahil edeceği yeni üyesini karşımıza çıkardı. OPPO Reno 12F resmen piyasaya duyuruldu.

OPPO’nun fiyat-performans deneyimine odaklanan yeni mobil cihazı yapay zeka konusunda iddialı bir dizi özelliği bünyesinde taşıyor. Gelişmiş AI yetenekleriyle kendi segmentinde fark yaratacak ürün, şık tasarımıyla da tüketiciler için artı puan topluyor.

OPPO Reno 12F özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü ve 600 nit parlaklığa sahip 6,67 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü ve 600 nit parlaklığa sahip 6,67 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM kapasitesi: 8 ve 12 GB RAM

8 ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 8 sensörlü ultra geniş açılı lens ve 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera, 8 sensörlü ultra geniş açılı lens ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: 5G bağlantısı, Çift Bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB-C

5G bağlantısı, Çift Bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB-C Batarya kapasitesi: 45 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

45 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14.0.1 kullanıcı arayüzü

Yeni OPPO telefonu etkileyici bir tasarımla dikkatleri üzerinde topluyor. Son derece modern bir görünüme ev sahipliği yapan ürün, kavisli köşelere sahip bir tasarım benimsiyor. Cihazın ön kısmında Full HD+ çözünürlük kalitesini destekleyen 6,67 inç OLED ekran yer alıyor. Bu ekranda 600 nit tepe parlaklık ve oldukça akıcı 120 Hz’lik yenileme hızı sağlanıyor.

12 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanı ile eşleştirilen OPPO Reno 12F modelinde MediaTek Dimensity 6300 yonga seti taşınıyor. Performans karşılaştırması yapmak isteyenler için bu çipin daha önce Vivo Y28s 5G ve Realme C65 5G gibi modellerde de yer aldığını belirtelim.

Mobil fotoğrafçılar için de beklentileri karşılayan OPPO telefonu 50 MP ana kamerayla karşımıza çıkıyor. Arka tarafta merkezi olarak konumlandırılan büyük dairesel kamera setinde ayrıcaa 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Cihazın ön kısmında ise 32 MP selfie kamerası taşınıyor. 45 watt hızlı şarj desteğinden güç alan telefon 5.000 mAh pil kapasitesi barındırıyor. Android 14 işletim sistemiyle çalışan model ColorOS 14.0.1 arayüzüyle hizmet sağlıyor.

Yeni OPPO telefonu yapay zeka yetenekleriyle öne çıkıyor. İlgi çekici AI araçlarını bir araya getiren orta segment telefon modelinde fotoğraflardan istenmeyen kişileri silmek, arka plandaki rahatsız edici unsurları kaldırmak ve portre moduna sanatsal dokunuşlarda bulunmak gibi işlevsel araçlar sunuluyor.

OPPO Reno 12F özellikleri eksiksiz bir şekilde açıklansa da şimdilik ne yazık ki cihazın satış fiyatı belirsizliğini koruyor. Telefonun ilk olarak ne zaman piyasaya sürüleceği de bilinmiyor.

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