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    OPPO Reno 12F gelişmiş yapay zeka özellikleriyle tanıtıldı

    Güçlü yapay zeka özelliklerini bünyesinde barındıran orta seviye telefon modeli OPPO Reno 12F resmen tanıtıldı.
    OPPO Reno 12F
    Görsel: OPPO

    OPPO orta seviye akıllı telefon portföyünü genişletmeye devam ediyor. Çinli telefon üreticisi Reno 12 serisine dahil edeceği yeni üyesini karşımıza çıkardı. OPPO Reno 12F resmen piyasaya duyuruldu.

    OPPO’nun fiyat-performans deneyimine odaklanan yeni mobil cihazı yapay zeka konusunda iddialı bir dizi özelliği bünyesinde taşıyor. Gelişmiş AI yetenekleriyle kendi segmentinde fark yaratacak ürün, şık tasarımıyla da tüketiciler için artı puan topluyor.

    OPPO Reno 12F özellikleri

    • Ekran: Full HD+ çözünürlüklü ve 600 nit parlaklığa sahip 6,67 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 6300
    • RAM kapasitesi: 8 ve 12 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 32 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP ana kamera, 8 sensörlü ultra geniş açılı lens ve 2 MP derinlik sensörü
    • Bağlantı: 5G bağlantısı, Çift Bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB-C
    • Batarya kapasitesi: 45 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14.0.1 kullanıcı arayüzü

    Yeni OPPO telefonu etkileyici bir tasarımla dikkatleri üzerinde topluyor. Son derece modern bir görünüme ev sahipliği yapan ürün, kavisli köşelere sahip bir tasarım benimsiyor. Cihazın ön kısmında Full HD+ çözünürlük kalitesini destekleyen 6,67 inç OLED ekran yer alıyor. Bu ekranda 600 nit tepe parlaklık ve oldukça akıcı 120 Hz’lik yenileme hızı sağlanıyor.

    12 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanı ile eşleştirilen OPPO Reno 12F modelinde MediaTek Dimensity 6300 yonga seti taşınıyor. Performans karşılaştırması yapmak isteyenler için bu çipin daha önce Vivo Y28s 5G ve Realme C65 5G gibi modellerde de yer aldığını belirtelim.

    OPPO Reno 12F
    Görsel: OPPO

    Mobil fotoğrafçılar için de beklentileri karşılayan OPPO telefonu 50 MP ana kamerayla karşımıza çıkıyor. Arka tarafta merkezi olarak konumlandırılan büyük dairesel kamera setinde ayrıcaa 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Cihazın ön kısmında ise 32 MP selfie kamerası taşınıyor. 45 watt hızlı şarj desteğinden güç alan telefon 5.000 mAh pil kapasitesi barındırıyor. Android 14 işletim sistemiyle çalışan model ColorOS 14.0.1 arayüzüyle hizmet sağlıyor.

    Yeni OPPO telefonu yapay zeka yetenekleriyle öne çıkıyor. İlgi çekici AI araçlarını bir araya getiren orta segment telefon modelinde fotoğraflardan istenmeyen kişileri silmek, arka plandaki rahatsız edici unsurları kaldırmak ve portre moduna sanatsal dokunuşlarda bulunmak gibi işlevsel araçlar sunuluyor.

    OPPO Reno 12F özellikleri eksiksiz bir şekilde açıklansa da şimdilik ne yazık ki cihazın satış fiyatı belirsizliğini koruyor. Telefonun ilk olarak ne zaman piyasaya sürüleceği de bilinmiyor.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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