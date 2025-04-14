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    OPPO K13 5G çıkış tarihi ve temel özellikleri açıklandı

    Fiyat-performans odaklı bir mobil deneyime kapı aralayacak OPPO K13 5G cihazının çıkış tarihi, tasarımı ve temel özellikleri duyuruldu.
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    OPPO K13 5G
    Görsel: OPPO
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    • OPPO çok yakında yeni fiyat-performans telefonunu piyasaya sürecek.
    • İlk olarak Hindistan'da raflara gelecek OPPO K13 5G'nin 21 Nisan'da tanıtılacağı açıklandı.
    • 7.000 mAh pil kapasitesiyle gelecek cihazda Snapdragon 6 Gen 4 yonga seti yer alacak.

    OPPO’nun merakla beklenen yeni telefonu nihayet çok yakında piyasaya çıkacak. OPPO K13 5G cihazının çıkış tarihi resmen duyuruldu. Çinli üretici aynı zamanda telefonun tasarımını, teknik özelliklerini ve fiyat aralığını da doğruladı.

    Sızdırılan bir görsel, OPPO’nun yeni telefonu hakkında bazı detayları ortaya çıkardı. Öte yandan OPPO K12x’in hemen ardından piyasaya sürülecek olan OPPO K13 5G hakkında temel birçok bilgi onaylandı. Cihazla alakalı akıllarda soru işareti oluşturan ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

    OPPO K13 5G çıkış tarihi ve fiyatı

    Merakla beklenen OPPO K13 5G, 21 Nisan’da Hindistan’da piyasaya sürülecek. Cihazın fiyat etiketi 20.000 rupiden daha az olacak. Ürün ülkede yalnızca perakendeci Flipkart tarafından satılacak.

    OPPO K13 5G
    OPPO K13 5G’nin çıkış tarihini doğrulayan tanıtım afişi / Görsel: OPPO

    Tasarım açısından ince olacak modelde üç sensörlü fotoğraf seti bulunacak. Cihazın renk seçenekleri arasında ise Buz Moru ve Prizma Siyahı opsiyonları karşımıza çıkacak.

    OPPO K13 5G teknik özellikleri

    OPPO’nun performans canavarı yeni telefonu Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon 6 Gen 4 yonga setinden güç alacak. Cihazda 8 GB LPDDR4X RAM ve UFS 3.1 dahili depolama alanı bulunacak. Fakat daha fazla bellek yapılandırmasının da lansman sırasında duyurulacağı tahmin ediliyor.

    OPPO K13 5G
    OPPO K13 5G’nin doğrulanmış tasarımı / Görsel: OPPO

    Gelişmiş özellikleri ile dikkat çekecek OPPO K13 5G modeli 7.000 mAh kapasiteli ve 80W hızlı şarj destekli bir batarya ünitesiyle gelecek. Ayrıca ısı dağılımı için 5.700 mm² buhar odası ve 6.000 mm² grafen levha da karşımıza çıkacak.

    OPPO K13 5G’nin 6.67 inç AMOLED ekran, Full HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 1.200 nit maksimum parlaklık, ekran altı parmak izi okuyucusu ve ıslak el modu ile geleceği ifade ediliyor.

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    Fotoğraf setinde yapay zeka destekli yansıma giderici ve nesne silgisi gibi ilgi çekici özellikler yer alacak. Cihaz 50 megapiksellik ana sensör ile gelecek. Son olarak telefonun Android 15’i temel alan ColorOS 15 arayüzüyle hizmet vereceği söyleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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