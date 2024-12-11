OnePlus Pad için Android 15 sürprizi: Samsung’dan erken davrandı

OnePlus Pad için Android 15 tabanlı OxygenOS 15 güncellemesini sundu.

Güncelleme ilk olarak Hindistan'daki kullanıcıların erişimine açıldı.

Şirket kademeli olarak birkaç hafta içinde güncellemeyi tüm dünyada kullanıcılara getirmeyi planlıyor.

OnePlus, ilk tableti için olan OnePlus Pad cihazı için Android 15 işletim sistemini temel alan OxygenOS 15 güncellemesini yayınlayarak dikkatleri üzerine çekti. Şirketin sunmuş olduğu bu sürpriz güncelleme, 2025 yılı başı için planlanan One UI 7 yazılımını beklemeye devam eden Samsung tabletlerden çok daha erken geldi.

Güncelleme ilk olarak Hindistan’da OPD2203_15.0.0.301(EX01) sürümüyle dağıtılmaya başlandı. Önümüzdeki hafta ise güncellemenin nihayet Avrupa ve Kuzey Amerika’ya ulaşması bekleniyor. Şirket bu noktada kademeli bir dağıtım uygulamayı, ay sonuna kadar tüm dünyada kullanıcıların yeni güncellemeye sahip olmasını planlıyor.

OnePlus Pad, Android 15 güncellemesiyle yeni özellikler getiriyor

Android Police’in haberine göre OnePlus’ın tablet modeli, mobil fotoğrafçılık konusunda yapay zeka odaklı önemli bazı iyileştirmeler alıyor. Yeni AI Retouch özelliği uzaktan veya düşük kalitede çekilen fotoğrafların keskinliğini artırmanıza olanak tanıyor. AI Reflection Eraser ise camın arkasından çekilen fotoğraflardaki istenmeyen yansımaları otomatik olarak ortadan kaldırıyor.

Şirket ayrıca not oluşturmayı daha verimli hale getirmek için bir dizi yapay zeka aracı getirdi. Yeni güncelleme, kullanıcıların fikirlerini daha iyi organize etmelerine olanak tanıyan otomatik yazı devamı ve stil optimizasyonu işlevlerini içeriyor. Orijinal sesi etkilemeden gereksiz kelimeleri ortadan kaldıran sesli notlar için bir temizleme işlevi de sunuluyor.

OnePlus Pad için gelen yeni Android 15 tabanlı OxygenOS 15 güncellemesi, kilit ve ana ekranın daha derinlemesine özelleştirilmesini sağlayan yeni Flux temalarını getiriyor. Kullanıcılar artık saat renklerini ayarlayabilir. Ayrıca yapay zeka aracılığıyla derinlik efektleri uygulayabiliyor ve bulanık duvar kağıtlarının keyfini çıkarabiliyor.

Üçüncü taraf uygulamalara kadar uzanan ultra yumuşak efektlerin eklenmesiyle sistem animasyonları önemli ölçüde iyileştiriliyor. Yeni kayan pencere yönetim sistemi, hareketlerle daha sezgisel kullanıma imkan sağlıyor.

Kullanıcılar artık kayan pencereler oluşturmak, basit bir hareketle ekranı büyütmek veya hızla gizlemek için bildirimleri sürükleyebiliyor. Bildirim paneli ise bildirimlere ve hızlı ayarlara ayrı ayrı erişmenize olanak tanıyan bölünmüş modla yeniden tasarlanıyor.

OnePlus ayrıca pil ömrünü uzatmak için işlemi yüzde 80’de durduran bir şarj sınırı işlevini tanıttı. Aynı zamanda güncellemeyle birlikte sistem, cihaz uzun süre şarj cihazına bağlı kaldığında da kullanıcıları uyarıyor.