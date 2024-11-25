OnePlus Open için Android 15 / OxygenOS 15 güncellemesi geldi

OnePlus Open için beklenen güncelleme nihayet geldi.

OnePlus'ın ilk katlanabilir telefonu, Android 15'i temel alan OxygenOS 15 güncellemesine ulaştı.

Yeni güncelleme ile birlikte OnePlus Open kullanıcıları bir dizi ilgi çekici yeni özelliğe sahip oldu.

OnePlus, ilk katlanabilir akıllı telefonu OnePlus Open için Android 15 işletim sistemini temel alan OxygenOS 15 arayüzünün kararlı sürümünü sunmaya başladı. Bir süredir merakla beklenen güncelleme, 2023’te piyasaya sürülen ilk sürüm olan OxygenOS 13 tabanlı Android 13’e kıyasla yeni özellikler getiriyor.

Yeni güncelleme bir dizi ilgi çekici yenilik ve iyileştirme sayesinde kullanıcı deneyimi konusunda da önemli dokunuşlarda bulunuyor. OnePlus’ın sunduğu güncelleme şu anda yalnızca Hindistan’da mevcut. Fakat ilerleyen haftalarda yazılımın Kuzey Amerika, Avrupa ve diğer küresel pazarlarda da erişilebilir hale gelmesi bekleniyor.

Güncelleme kademeli olarak dağıtılıyor

CPH2551_15.0.0.200(EX01) sürümündeki donanım yazılımı, Hintli kullanıcılar için OTA (Over The Air) aracılığıyla kullanıma sunuldu. Dikkat çeken bu gelişme OnePlus’ın resmi topluluğu tarafından da doğrulandı. Yayınlanan yeni güncelleme kademeli olarak kullanıcılara sunulacak. Dolayısıyla tüm kullanıcıların güncellemeye erişmesi birkaç gün sürebilir.

OxygenOS 15 ile birlikte gelen Android 15 güncellemesi doğrudan telefonun ayarlarından indirilebiliyor. Yeni güncelleme kullanıcılar için daha modern bir arayüz ve bir dizi ilgi çekici yeni özellik sunuyor. Yeni yazılım aynı zamanda gelişmiş yapay zeka yeteneklerini de sunuyor. OnePlus Open’da bulunan AI işlevleri, cihazı daha da yüksek verimlilik getirmeyi amaçlıyor.

OnePlus Open teknik özellikleri

Ağırlık 245 gram Boyutlar (Kapalı) 153,4 x 73,3 x 11,7 mm Boyutlar (Açık) 153,4 x 143,1 x 5,8 mm Malzeme Alüminyum çerçeve, Gorilla Glass Victus Ana ekran 7.82 inç LTPO AMOLED, 2268 x 2440 piksel çözünürlük, 2.800 nit tepe parlaklık, 120 Hz yenileme hızı Kapak ekranı 6.31 inç AMOLED, 2484 x 1116 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2.800 nit tepe parlaklık İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Grafik işlemcisi Adreno 740 RAM kapasitesi 16 GB LPDDR5X Depolama alanı 512 GB UFS4.0 Ana kamera 48 MP (f/1.7, OIS, Hasselblad desteği) Ultra geniş kamera 48 MP (f/2.2, 114° görüş açısı) Telefoto kamera 64 MP (f/2.6, 3x optik yakınlaştırma) Kapak ekran kamerası 20 MP (f/2.2) Ana selfie kamerası 32 MP (f/2.4) Pil kapasitesi 67W hızlı şarjlı 4805 mAh pil Bağlantı 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC Ses Stereo hoparlör, Dolby Atmos Suya dayanıklılık IPX4 sertifikası

Peki ya siz OnePlus Open için gelen Android 15 işletim sistemini temel alan OxygenOS 15 kullanıcı arayüzü güncellemesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Güncelleme sizlere ulaştı mı? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

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