OnePlus Open 2 yenilenmiş tasarımıyla yolda: İşte görüntüleri ve özellikleri

Merakla beklenen OnePlus Open 2'nin göz alıcı tasarımı ortaya çıktı.

Üst düzey özelliklere sahip olması beklenen cihaz, selefine göre önemli iyileştirmelere sahip olacak.

OnePlus ilk katlanabilir modeli ile kısa sürede büyük bir ilgi gördü. OnePlus Open şık tasarımı ve iddialı teknik özellikleri ile ciddi bir başarı elde etti. Bununla birlikte uzun zamandır beklenen halefi OnePlus Open 2 hakkında da yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

OPPO Find N5 ile tamamen aynı tasarım ve özelliklere sahip olacağı öne sürülen yeni OnePlus modeli sürpriz bir sızıntıyla dikkat topladı. Cihazın ilk aşamalarındaki bir prototipin sızdırılan görselleri sayesinde bugün nihayet katlanabilir cihazın nasıl bir görünüme sahip olacağına dair ipuçlarına ulaştık. OnePlus Open 2 tasarımının yanı sıra üst düzey özellikleri ile de karşımıza çıkarak beklentileri yükseltti.

OnePlus Open 2 tasarımı ortaya çıktı

Smartprix merakla beklenen yeni katlanabilir telefon modelinin ilk görsellerini paylaştı. İlk bakışta cihaz önceki modele oldukça benziyor. Fakat selefine göre bazı önemli farklılıklar gösteriyor.

Cihaz arka kameraları barındıran dairesel modülü koruyor . Ancak iç düzende bazı değişiklikler yer alıyor. Üç sensör artık üst kısımda, Hasselblad logosu altta olacak şekilde konumlandırılıyor.

Paylaşılan render görüntüleri, OnePlus Open’ın daha düz arka kısmından farklı olarak kavisli arka kenarları gösteriyor. Ancak bu bir prototip olduğu için nihai ürün farklılık gösterebilir. OpenPlus Open 2 açıldığında ilk modelden pek de farklı görünmüyor.

Yeni katlanabilir telefonun daha büyük ve daha ince olması, katlanma kalınlığının ise 10 mm’den az olması gerekiyor. Bu da katlanabilir telefon modelleri arasında yeni bir rekora işaret ediyor.

OnePlus Open 2 teknik özellikleri belli oldu

Merakla beklenen yeni katlanabilir telefon modeli 120 Hz yenileme hızı ve 2K LTPO çözünürlükle mevcut 7,82 inçten 8 inçe çıkacak bir ekranla gelecek. Harici ekran biraz büyüyerek 6,31 inç’ten 6,4 inç’e çıkacak.

16 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanına sahip olan OnePlus Open 2’de amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 8 Elite çipi yer alacak. Cihazın arka tarafında üç adet 50 MP sensör bulunacak. Ön kameralar ise 32 MP ve 20 MP sensörlerle ilk modeldekilerle aynı kalacak.

5.900 mAh pil kapasitesine sahip olacak yeni katlanabilir OnePlus telefonu 50W kablosuz şarj ve 80W kablolu şarj desteğiyle sunulacak. IPX8 sertifikasıyla su geçirmez bir yapıya sahip olması beklenen modelde Android 15 işletim sistemini temel alan OxygenOS 15 kullanıcı arayüzü sunulacak.