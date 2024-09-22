OnePlus 13, 24 GB RAM gücüyle beklentileri aşacak

OnePlus’ın amiral gemisi yeni telefonu için geri sayım başladı. Geçen yıl piyasaya çıkan OnePlus 12 modeliyle kısa sürede büyük bir dikkat toplayan şirket, üst düzey teknik özellikleri ile dünya çapında ses getirmişti. Şimdi ise serinin yeni modeli için son hazırlıklar sürüyor. Şirket merakla beklenen yeni telefonuyla performans konusunda beklentileri aşmayı amaçlıyor.

Digital Chat Station’ın iddialarına göre amiral gemisi OnePlus 13 modeli 24 GB RAM kapasitesiyle performans canavarı bir deneyim ortaya koymayı amaçlıyor. Bu sayede Xiaomi 15 Pro, iQOO 13 ve Honor Magic 7 Pro gibi modellerle daha sıkı bir rekabet sağlamayı hedefleyen şirket, şimdiden tüketiciler tarafından yoğun bir beklenti oluşturuyor. Peki ya OnePlus’ın yeni telefonundan neler bekleniyor? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

OnePlus 13 fiyatı ve teknik özellikleri hakkında yeni iddia

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus 13 cihazı 24 GB LPDDR5X RAM gücüyle tüketiciler için üst seviye bir deneyime kapı aralayacak. Aralık 2023’te piyasaya sürülen OnePlus 12 modeli yaklaşık 5.799 Çin Yuanı (yaklaşık 737 Euro) fiyatla 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip bir sürümü piyasaya sürmüştü. Bu da serinin beklenen yeni telefonunun 6.000 ila 6.500 Çin Yuanı arasında bir maliyete sahip olabileceğine işaret ediyor.

İddialara göre OnePlus’ın amiral gemisi yeni modeli 2K çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç OLED ekranla gelecek. Cihazın ekranı mikro kavisli bir tasarımla tüketicilere sunulacak. Ekrana entegre edilen ultrasonik parmak izi sensörü sayesinde ise pratik bir kilit açma işlemi sağlanacak.

OnePlus 13 modeli serinin önceki modellerinde olduğu gibi yine Hasselblad ile yapılan işbirliğiyle gelecek. Bu sayede etkileyici bir görüntü optimizasyonu sunmayı planlayan şirket, mobil fotoğrafçılar için yüksek kaliteli sonuçlar sağlayacak. Ön tarafta 32 MP selfie kamerası barındıracak ürün, arkada ise optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 PM LYT-808 ana kameranın yanı sıra iki adet 50 MP LYT-600 lense ev sahipliği yapacak.

Qualcomm’un üst düzey Snapdragon 8 Gen 4 yonga setiyle güçlendirilecek yeni OnePlus 13 modeli 16 GB ve 24 GB RAM kapasitesi opsiyonlarıyla sunulacak. Cihaz ayrıca 1 TB’a kadar UFS 4.0 depolama alanıyla güçlendirilecek. 100 watt kablolu ve 50 watt kablosuz hızlı şarj desteğiyle gelecek model, 6.000 mAh pil kapasitesiyle donatılacak. Son olarak geçtiğimiz haftalarda cihazın tasarımının internete sızdırıldığını da belirtmekte yarar var. Telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağını merak ediyorsanız, ilgili haberimize göz atabilirsiniz.

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