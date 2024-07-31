Performans canavarı Nothing Phone 2a Plus tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Nothing’in uzun süredir büyük bir merakla beklenen yeni performans canavarı telefonu nihayet piyasaya çıktı. Şimdiye kadar hakkında birçok söylenti haberi ortaya çıkan Nothing Phone 2a Plus resmen tanıtıldı. Güçlü bir donanıma ev sahipliği yapan cihaz hem eşsiz tasarımı hem de performanstan ödün vermeyen iddialı özellikleri ile karşımıza çıktı.

Geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan Nothing Phone 2a’nın daha gelişmiş bir versiyonu olarak lanse edilen yeni cihaz etkileyici özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Metalik bir kaplamayla son derece kaliteli bir görünüm ortaya koyan cihazın öne çıkan özelliklerinden bazıları MediaTek Dimensity 7350 Plus yonga seti, kullanıcı dostu 5.000 mAh pil kapasitesi ve 12 GB RAM kapasitesi oluyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm detaylar…

Nothing Phone 2a Plus özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe (2.412 x 1.080 piksel) ve 1.300 nit maksimum parlaklığa sahip 6,7 inç AMOLED ekran, 120 Hz değişken yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüğe (2.412 x 1.080 piksel) ve 1.300 nit maksimum parlaklığa sahip 6,7 inç AMOLED ekran, 120 Hz değişken yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 7350 Plus

MediaTek Dimensity 7350 Plus GPU: Mali-G610 MC4 GPU

Mali-G610 MC4 GPU RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB RAM

8 GB ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama

256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, NFC ve USB-C bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, NFC ve USB-C bağlantı noktası Batarya kapasitesi: 50 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

50 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Nothing OS 2.6 kullanıcı arayüzü

Yeni Nothing telefonu Full HD+ çözünürlüklü (2.412 x 1.080 piksel), 120 Hz yenileme hızı ve 240 Hz dokunmatik örneklemeli, Gorilla Glass 5 korumasına ve 1.300 nit maksimum parlaklığa sahip 6,7 inç AMOLED ekranla başarılı bir görüntüleme deneyimi ortaya koyuyor. Kompakt bir yapıya sahip olan cihaz, Nothing’in alışıldık Glyph arayüzüyle eşsiz bir görünüme bürünüyor.

Nothing Phone 2a Plus modeli MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7350 yonga setinden güç alıyor. Bu işlemci MediaTek’in bildiğimiz Dimensity 7200 çipinin hız aşırtmalı bir sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Sekiz çekirdekli işlemci maksimum 3 GHz frekansa sahip iki Cortex-A715 ve 2 GHz’de altı Cortex-A510’dan oluşuyor. GPU tarafında ise Mali-G610 MC4 yer alıyor. Böylelikle şirket performans konusunda yüzde 10, GPU’da ise yüzde 30 oranında bir artış sağlandığını vurguluyor.

50 MP ana kamerasıyla dikkatleri üzerine çeken Nothing telefonu çift kamera setinde ayrıca 50 MP’lik bir ultra geniş açılı lens taşıyor. Cihazın ön kısmında ise 32 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. 50 watt hızlı şarj desteği sunan ürün 5.000 mAh pil kapasitesiyle geliyor. Android 14 tabanlı Nothing OS 2.6 arayüzüyle çalışan modelde ayrıca haberleri yüksek bir sesle kullanıcılara okuyan ChatGPT widget’ı entegrasyonu bulunduğu aktarılıyor.

Nothing Phone 2a Plus fiyatı

Nothing’in performans canavarı yeni telefonu gri ve siyah olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor. Cihaz 8 GB+256 GB’lık sürümüyle 27.999 rupi (vergiler hariç yaklaşık 11 bin TL), 12 GB+256 GB versiyonuyla 29.999 rupi (vergiler hariç yaklaşık 12 bin TL) karşılığında satılıyor.

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