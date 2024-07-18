Nothing Phone 2a Plus yolda! TDRA veritabanında göründü

Son günlerde alt markası olan CMF’in ilk telefonu CMF Phone 1 ile adından sıkça söz ettiren Nothing markası çok yakında yeni bir cihaz duyurusuyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Birkaç gündür sosyal medya hesapları üzerinden kullanıcılarına şifreli mesajlar veren şirket, ilk olarak bir Pokemon karakteri olan Mega Aerodactyl görüntüsü paylaştı. Ardından da yalnızca bir “artı” (+) emojisinin yer aldığı paylaşım yaptı.

Nothing’in şifreli paylaşımları, markanın Nothing Phone 2a cihazının daha gelişmiş bir versiyonu ya da bir çeşit Fan Edition sürümü olabileceğini akıllara getirdi. “Artı” sembolüyle cihazın Nothing Phone 2a Plus olarak isimlendirilebileceğinin ipuçlarını veren şirket beklentileri iyice artırdı. Gelen son raporlarla birlikte ise telefonun ismi nihayet doğrulandı. İşte ayrıntılar…

Nothing Phone 2a Plus’ın ismi onaylandı

Yeni Nothing telefonu için geri sayım başlamış durumda. TheTechOutlook’un haberine göre merakla beklenen akıllı telefon modeli TDRA veritabanında A142P model numarası ile karşımıza çıktı. Platformda yer alan bilgiler, Phone 2a Plus olarak piyasaya sürülecek olan telefonun ismini doğruladı. Bu konuda akıllarda oluşan soru işaretleri ortadan kalktı.

Nothing Phone 2a Plus’ın ismi düzenleyici kurumun veritabanından doğrulanmış olsa da ne yazık ki halen telefonla alakalı birçok merak edilen detay bulunuyor. Tahminler doğrultusunda cihazın bir topluluk sürümü değil de ana modelin daha geliştirilmiş bir sürümü olarak lanse edileceği tahmin ediliyor. Elbette ki şimdilik bu tahminlerin kesin bir dayanağı bulunmuyor. Fakat ilerleyen günlerde şirketten cihaza ilişkin daha fazla ayrıntı geleceği tahmin ediliyor.

Orta seviye akıllı telefon modeli Phone 2a’nın üzerinde fazla duran şirket, yakın zaman içinde telefonun bazı yeni renk seçeneklerini piyasaya sürdü. İlk önce telefonun Hindistan pazarı için özel olarak üretilen mavi renkli sürümü yayınlandı. Sonrasında da mavi, kırmızı ve sarı renklerden oluşan bir başka versiyon daha tüketicilerle buluşturuldu. Şimdiyse şirket eli biraz daha artırarak telefonun donanım olarak daha gelişmiş bir sürümünü tasarladı.

Nothing Phone 2a Plus isminin geçtiğimiz aylarda şirketin resmi internet sitesindeki topluluk sayfasında bir kullanıcı tarafından da hayal edildiğini ekleyelim. Snapdragon 8s Gen 3 çipli, 6,7 inç AMOLED ekranlı, 50 MP Samsung ISOCELL GN150 ana kamera, 12 MP Samsung IMX563 ultra geniş açılı lens ve 5.370 mAh pil kapasitesine sahip versiyonunu yorumlayan kullanıcı, kompakt telefonu aşağıdaki eğlenceli ve amatör çizimle resmetmişti:

Nothing Phone 2a Plus cihazının teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi gibi detaylar tümüyle belirsizliğini korumaya devam ediyor. Fakat çok yakında Nothing’in yeni duyurularla karşımıza çıkması bekleniyor.