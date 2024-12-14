Nothing Fold 1: Fütüristik bir katlanabilir telefon konsepti

Nothing ilk katlanabilir telefonunu 2025'te piyasaya sunmayı planlıyor.

Önümüzdeki yıl gelecek Nothing Fold 1'in konsept tasarımı paylaşıldı.

Fütüristik bir tasarıma sahip olan bu konsept, cihazla alakalı beklentileri daha da artırıyor.

Carl Pei’nin dikkat çeken girişimi Nothing, üretmiş olduğu ilgi çekici akıllı telefonlar ve teknolojik cihazlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Görkemli ve son derece iddialı tasarımlara ev sahipliği yapan marka, iddialara göre 2025 yılında üç yeni akıllı telefon ile karşımıza çıkacak. Bu modeller arasına şirketin ilk katlanabilir telefonunun da yer alacağı öne sürülüyor.

Türkiye pazarında da faaliyet gösteren Nothing markası, önümüzdeki yıl Samsung Galaxy Z Fold serisine rakip olacak yeni bir seçeneği tüketicilerle buluşturmayı planlıyor. Nothing Fold 1 adıyla gelmesi beklenen model, sıra dışı tasarımı ile öne çıkan bir konseptle dikkat uyandırdı.

Yanko Design ekibinden Sarang Sheth tarafından hazırlanan bu konsept telefon, Nothing’in 2025’te raflara getirmeyi planladığı yeni katlanabilir telefonunun nasıl bir görünüme sahip olacağına dair önemli ipuçları ortaya koyuyor.

İlk konsept geldi: Nothing Fold 1 tasarımı nasıl olacak?

Nothing’in yeni katlanabilir telefonu için hazırlanan konsept tasarımı bildirimleri, şarj vesiyesini ve diğer birtakım işlevleri gösteren 6 satırlı ikonik Glyph LED aydınlatmaya sahip bir arka tasarımla sunulabilir. Bu anlamda cihaz, fütüristik bir görünüm elde ediyor.

Nothing Fold 1 konsept tasarımı ile ilgili öne çıkan bir başka nokta ise burada harici ekranı açmadan bildirimleri ve diğer cihaz bilgilerini gösteren tek renkli bir ekrana sahip olan menteşe oluyor. Burada ilginç bir fikir ortaya koyan Yanko Design, yine de menteşelerin karmaşık bileşenlerle dolu olması nedeniyle bunun gerçekte hayata geçmesi konusunda endişeli olduğunu ifade ediyor.

Nothing Fold 1 özellikleri ve fiyatı

Sarang Sheth aynı zamanda Nothing Fold 1’in teknik özellikleri ile ilgili de tahminlerini paylaştı. İddialara göre merakla beklenen bu cihaz, MediaTek tarafından geliştirilen Dimenesity 9400 çipini kalbinde taşıyacak. Böylelikle katlanabilir telefon, kullanıcılara üst düzey bir performans sunacak.

16 GB RAM ile geleceği iddia edilen Nothing Fold 1, 15W Qi kablosuz şarjlı 5.500 mAh pil kapasitesiyle gelecek. 32 MP selfie kamerasına sahip olacağı söylenen Nothing Fold’un fiyatı ile ilgili de bir tahmin geldi. Sheth’e göre cihaz 799 pound (yaklaşık 35 bin TL) karşılığında raflarda listelenecek.