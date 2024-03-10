NASA, Ay fotoğrafları çekmek için Nikon’u tercih etti

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay’da kullanılacak olan kameranın yapımında hangi marka ile çalışacaklarını resmen açıkladı. NASA’dan gelen açıklamaya göre Ay’da çekilecek olan fotoğraflar için NASA, Nikon ile işbirliği içerisinde çalışacak.

Japonya merkezli optik ekipman ve görüntü cihazları üreticisi Nikon, NASA’nın Ay’a insanlı görevler ile dönüşünü temsil eden Artemis görevinde kullanılacak olan özel kamera ekipmanlarını geliştirmekle görevlendirildi. Artemis görevinde yer alacak astronotlar, bilimsel araştırma ve keşiflerini insanlığa ulaştırmak adına bu el kameralarından yararlanacak. Artemis III göreviyle birlikte zorlu ay ortamı fotoğraflandırılmaya başlanacak.

NASA, Nikon Z9’u prototip alacak

NASA ve Nikon ortaklığında hayata geçecek olan kamera, aşırı ışık ve sıcaklık koşulları altında dayanıklılık gösterecek bir yapıya sahip olacak. Bu anlamda sıradan kameralardan çok farklı olacağı vurgulanıyor. Öte yandan söz konusu kameranın astronotlar tarafından zorlu Ay görevinde rahatlıkla taşınabilmesine de odaklanılacak. Kompakt bir yapıya bürünecek kamera, koruyucu kıyafetlerle bile oldukça rahat bir şekilde taşınabilecek.

NASA’nın açıklamalarına göre bunun için 2021 yılının Ekim ayında piyasaya çıkan Nikon Z9 kamerası prototip olarak seçilmiş durumda. 45,7 MP sensör kalitesine sahip olan kamera, üzerinde yapılacak çok sayıda iyileştirmeden sonra Ay’da etkileyici görüntüler kaydetmeye olanak tanıyacak. Öte yandan bu tercihle birlikte ilk kez Ay’da aynasız bir kamera kullanımı gerçekleşecek.

Apollo görevinde 18 binden fazla fotoğraf çekilmişti

NASA’nın açıklamasına göre daha önce Apollo görevinde astronotlar, programda kullanılan el kamerası aracılığıyla 18 binden fazla fotoğraf çekimi yaptı. Bu kameralarda vizör bulanmazken, astronotların çekim sırasında kamerayı giysilerinin göğüs hizasına nişan alarak görüntü kaydettiği vurgulandı.

Öte yandan yine aynı görevde fotoğraf ve video çekimleri için ayrı ayrı kameralardan yararlanıldığı ifade edildi. Fakat Artemis görevinde her ikisi için tek bir kameradan faydalanılacak ve ayrıca kamerada vizör de yer alacak.

Şimdiden Ay’da kullanılacak kamerayı test etmeye başlayan NASA, bunun için çeşitli uzay simülasyonları yarattı. Bu ortamlarda termal, vakum ve radyasyon testleri gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri, Arizona’da yer alan simülasyon ortamında jeoloji görevlerinde görüntü elde etmek için kullanılan bu kamera aynı zamanda NASA, ESA (Avrupa Uzay Ajansı) ve JAXA (Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı) bünyesinde görev yapan astronotlar tarafından İspanya, Lanzorote’deki eğitimlerde yararlanıldı.