Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Sosyal Medya

    MSN çağına dönüş: Instagram’dan ilgi çeken yeni özellik

    Instagram uygulaması bir dönem MSN Messenger programında yer alan "Ne Dinliyorum?" özelliğini kendi bünyesine entegre ediyor.
    Instagram MSN Ne Dinliyorum özelliği

    Bir döneme damgasını vuran MSN hiç şüphesiz ki bir önceki nesil tarafından halen özlemle aranan platformlardan biri olarak anımsanıyor. İşlevsel özelliklere sahip olan bu platform, dönemine göre son derece yenilikçi kabul edilen bir özelliğe ev sahipliğinde bulunuyordu. Kullanıcılar dinledikleri şarkıları MSN’de profiline entegre ederek arkadaş listesindeki kişilere gösterme şansına sahip oluyordu. Şimdi bu özellik yeni neslin sosyal ağı Instagram’a geliyor.

    Meta, Spotify’da dinlediğiniz parçaları Instagram’da görüntülemek için bir entegrasyon üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre kullanıcıların dilediği parçalar platformdaki Notlar kısmında gerçek zamanlı olarak görünecek. Tersine mühendislik uygulamalarında uzmanlaşmış bir geliştirici olan Alessandro Paluzzi tarafından keşfedilen bu özellik şimdiden kullanıcılar için büyük bir ilgi ve beklenti yarattı.

    Instagram, MSN’in “Ne Dinliyorum?” özelliğini kopyalıyor

    Alessandro Paluzzi’nin Threads platformundan paylaştığı ekran görüntüsünde “Share from Spotify” (Spotify’dan Paylaş) seçeneği yer alıyor. Bu başlığın altında ise şu nota yer veriliyor: “Dinlediklerini sürekli paylaş. Paylaşımı istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.” Paluzzi tarafından yayınlanan ekran görüntüsünü aşağıdan görüntüleyebilirsiniz:

    Instagram - Spotify entegrasyonu
    Görsel: Alessandro Paluzzi

    TechCrunch tarafından paylaşılan bilgilere göre Spotify ve Meta arasında gerçekleştirilen bu entegrasyon çalışması, merakla beklenen yeni özelliğin yakın zamanda karşımıza çıkabilir. Ancak şu anda test aşamasında olan bu özellik için henüz bir çıkış tarihi verilmedi. Her iki platform ile de bu özellikle alakalı iletişime geçildiği ifade edilirken, şirketlerin konu hakkında hiçbir yorum yapmadığı söyleniyor.

    2022 yılında kullanıcıların erişimine sunulmaya başlanan Instagram Notları, profilinizde vurgulanan küçük metin gönderileri olarak karşımıza çıkıyor. Bu özellik yaklaşık bir yıl önce 30 saniyeye kadar müzik ekleme seçeneğine sahip olarak genişletildi. Öte yandan kullanıcıların burada Hikayeler, gönderiler ve Reels videoları paylaşmalarına da olanak sağlanıyor. Çok yakında Spotify entegrasyonuyla büyüyecek Notlar bölümü kullanıcılar tarafından ilgiyle kullanılıyor.

    Bilindiği üzere Instagram’a gelecek bu yenilik aslında yeni bir fikir değil. 2000’li yıllara damgasını vuran MSN Messenger programı bilgisayarda çalınan müzikleri arkadaşlarınızla paylaşmanıza imkan sağlıyordu. Şu anda Discord uygulamasında da benzer bir özelliğin yer aldığı biliniyor. Ayrıca Spotify’ın masaüstü uygulamasında arkadaşlarınızın ne dinlediğini gösteren bir sekme yer aldığını ekleyelim.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.