MSN çağına dönüş: Instagram’dan ilgi çeken yeni özellik

Bir döneme damgasını vuran MSN hiç şüphesiz ki bir önceki nesil tarafından halen özlemle aranan platformlardan biri olarak anımsanıyor. İşlevsel özelliklere sahip olan bu platform, dönemine göre son derece yenilikçi kabul edilen bir özelliğe ev sahipliğinde bulunuyordu. Kullanıcılar dinledikleri şarkıları MSN’de profiline entegre ederek arkadaş listesindeki kişilere gösterme şansına sahip oluyordu. Şimdi bu özellik yeni neslin sosyal ağı Instagram’a geliyor.

Meta, Spotify’da dinlediğiniz parçaları Instagram’da görüntülemek için bir entegrasyon üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre kullanıcıların dilediği parçalar platformdaki Notlar kısmında gerçek zamanlı olarak görünecek. Tersine mühendislik uygulamalarında uzmanlaşmış bir geliştirici olan Alessandro Paluzzi tarafından keşfedilen bu özellik şimdiden kullanıcılar için büyük bir ilgi ve beklenti yarattı.

Instagram, MSN’in “Ne Dinliyorum?” özelliğini kopyalıyor

Alessandro Paluzzi’nin Threads platformundan paylaştığı ekran görüntüsünde “Share from Spotify” (Spotify’dan Paylaş) seçeneği yer alıyor. Bu başlığın altında ise şu nota yer veriliyor: “Dinlediklerini sürekli paylaş. Paylaşımı istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.” Paluzzi tarafından yayınlanan ekran görüntüsünü aşağıdan görüntüleyebilirsiniz:

TechCrunch tarafından paylaşılan bilgilere göre Spotify ve Meta arasında gerçekleştirilen bu entegrasyon çalışması, merakla beklenen yeni özelliğin yakın zamanda karşımıza çıkabilir. Ancak şu anda test aşamasında olan bu özellik için henüz bir çıkış tarihi verilmedi. Her iki platform ile de bu özellikle alakalı iletişime geçildiği ifade edilirken, şirketlerin konu hakkında hiçbir yorum yapmadığı söyleniyor.

2022 yılında kullanıcıların erişimine sunulmaya başlanan Instagram Notları, profilinizde vurgulanan küçük metin gönderileri olarak karşımıza çıkıyor. Bu özellik yaklaşık bir yıl önce 30 saniyeye kadar müzik ekleme seçeneğine sahip olarak genişletildi. Öte yandan kullanıcıların burada Hikayeler, gönderiler ve Reels videoları paylaşmalarına da olanak sağlanıyor. Çok yakında Spotify entegrasyonuyla büyüyecek Notlar bölümü kullanıcılar tarafından ilgiyle kullanılıyor.

Bilindiği üzere Instagram’a gelecek bu yenilik aslında yeni bir fikir değil. 2000’li yıllara damgasını vuran MSN Messenger programı bilgisayarda çalınan müzikleri arkadaşlarınızla paylaşmanıza imkan sağlıyordu. Şu anda Discord uygulamasında da benzer bir özelliğin yer aldığı biliniyor. Ayrıca Spotify’ın masaüstü uygulamasında arkadaşlarınızın ne dinlediğini gösteren bir sekme yer aldığını ekleyelim.