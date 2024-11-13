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    Meta, Instagram ve WhatsApp yüzünden ABD’de yargılanacak

    Meta, Instagram ve WhatsApp platformlarının satın alımına ilişkin ABD'de FTC kararıyla "tekel davasında" yargılanacak.
    Meta FTC tekel davası
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    Teknoloji devi Meta, Instagram ve WhatsApp platformlarının satın alımlarını geri almayı amaçlayan Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından açılan bir antitröst davasında Amerika Birleşik Devletleri’nde yargılanacak. FTC, dünyaca ünlü sosyal medya devini piyasada mevcut olan rakipleri ortadan kaldırmak ve dijital pazardaki tekelini pekiştirmek için bu uygulamaları satın almakla suçluyor.

    Reuters’ın haberine göre FTC’nin bu kararı, Meta şirketinin 2020 yılında Başkan Donald Trump yönetimi sırasında başlayan süreci sona erdirme girişimini büyük ölçüde reddeden Washington yargıcı James Boasberg tarafından alındı.

    Alınan söz konusu karar, Meta’nın uzun süredir devam eden yasal mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Aynı zamanda bu durum, şirketin gelecekteki faaliyetlerini ve stratejilerini etkileyecek gibi de görünüyor.

    Meta, sosyal medya ekosisteminde tekel yaratmakla suçlanıyor

    FTC, 2012 yılında Instagram uygulaması ve 2014’te WhatsApp platformunun satın alımının aslında piyasanın çok üzerinde değerlerle gerçekleştiğini ileri sürüyor.

    Meta’nın bu hamlesinin, mobil sektörde rakipleriyle rekabet etmek yerine karşısına çıkan tehditleri doğrudan ortadan kaldırmaya yönelik bir strateji çizdiğini savunuyor.

    Meta

    Şirketin bu platformları satın alarak sosyal medya ekosistemi üzerindeki gücünü pekiştirip kontrolü elinde tutmaya devam etmeye çalıştığı belirtiliyor.

    Meta ve FTC sözcülerinden peş peşe açıklamalar geldi

    Konuya ilişkin açıklamada bulunan bir Meta sözcüsü, Instagram ve WhatsApp’ın satın alınmasının daha dinamik bir dijital ekosistem sağlayarak rekabete ve tüketicilere fayda sağladığını göstereceğine inandığını dile getirdi.

    FTC sözcüsü Douglas Farrar ise davanın Donald Trump ve Joe Biden’ın yönetimlerini kapsayan, Meta’nın tekel gücünü sınırlamak ve rekabeti yeniden tesis etmek, sosyal medya sektöründe yenilik ve özgürlüğü sağlamak adına önemli bir çabayı temsil ettiğini ifade etti.

    Meta’nın piyasada tekel yaratmakla suçlandığı FTC davası için duruşma tarihi henüz belirlenmedi.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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