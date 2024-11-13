Tesla’daki korkunç hata 4 kişinin hayatına mal oldu

Kanada’da bir Tesla otomobilde korkunç bir hata meydana geldi. Milyarder iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu dünyaca ünlü elektrikli otomobil firması, dört kişinin hayatına mal olan bir soruna neden oldu.

Kanadalı yetkililer bu korkutucu olay ile ilgili birtakım açıklamalarda bulundu. The Sun’ın haberine göre yerel polisler, aracın aşırı hız yaptığını ve bunun sonucunda sürücünün kontrolü kaybettiğini dile getirdi. Ardından aracın beton direğe çarptığı eklendi.

Tesla Model Y aracında gerçekleşen kazanın ardından araç alev aldı. Olay yerinde yer alan görgü tanıklarının ifadelerine göre aracın kapıları kilitli olduğu için mağdurlar dışarı çıkamadı. İddia edilen bu skandal, nedeni bilinmeyen bu hata yüzünden kapıların açılmaması ve araçtakilerin canlı olarak dışarıya çıkamamasıyla sonuçlandı.

“Elektrikli kabustan” yalnızca bir kişi sağ çıkabildi

İfadelere göre kaza sırasında araçta toplam beş kişi yer alıyordu. Bu kişiler arasında yaşları 26, 29 ve 32 olan üç erkek ile 30 yaşındaki bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta hayatta kalan tek isim, kazayı hafif bir yaralanma ile atlatan 25 yaşında bir kadın oldu.

Tesla’da kabusa dönen bu kazada, olay yerine gelen kişiler zorlu bir şekilde araçtakileri dışarı çıkardı. Yerel yetkililerden önce yapılan müdahalelerde, görgü tanıkları otomobilin arka camını demir çubukla kırarak içeri girmeyi başardı. Fakat ne yazık ki içerde onları karşılayan tablo oldukça can acıtıcıydı.

Soruşturmalar henüz başlangıç ​​aşamasında olsa da kapıların aracın güç kaynağındaki bir arıza nedeniyle kilitlenmiş olabileceği ve bunun da yangından kaynaklanmış olabileceği öne sürülüyor.

Yaşanan bu korkutucu olay, maalesef ki yolcuların Elon Musk’un şirketinin araçlarının içinde mahsur kaldığı ilk vaka değildi. Geçmişte de buna benzer olaylar yaşandığı biliniyor.