Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Oyun

    Kingdom Come Deliverance 2 PC sistem gereksinimleri belli oldu

    Merakla beklenen Kingdom Come Deliverance 2 oyununun PC sistem gereksinimleri belli oldu. Ayrıca konsollardaki grafik kalitesi açıklandı.
    Kingdom Come Deliverance 2
    Görsel: Deep Silver
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Kingdom Come Deliverance 2'nin PC sistem gereksinimleri belli oldu.
    • Merakla beklenen oyunun ayrıca PlayStation ve Xbox'taki grafik kalitesi detayları da paylaşıldı.
    • Deep Silver'ın yeni oyunu 4 Şubat 2025 tarihinde oyunseverlerle buluşacak.

    Deep Silver ve Warhorse Studios, 4 Şubat 2025’te çıkacak Kingdom Come: Deliverance 2 oyununun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri ile karşımıza çıktı. Stüdyodan gelen duyuru, oyunun Gold statüsüne ulaştığını ve yayınlanmaya hazır olduğunu doğruladı. Ekip şu anda son düzeltmeler ve ilk güncelleme üzerinde çalışmaya devam ediyor.

    Başlangıçta bu yıl gelmesi planlanan oyun, 2025 yılına ertelendi. Ancak stüdyo, bu hafta beklenenden daha erken geleceğini açıklayarak oyunculara müjde verdi. Geliştiriciler oyunu 11 Şubat’tan gelecek yılın 4 Şubat’ına çektiklerini duyurdu. Merakla beklenen oyun için geri sayım başladı.

    Kingdom Come Deliverance 2 sistem gereksinimleri (PC)

    Kingdom Come: Deliverance 2 Steam sayfası, PC için minimum ve önerilen gereksinimleri ortaya çıkardı. Oyunu 1080p’de 30 fps’de çalıştırmak isteyen oyuncuların minimum yapılandırma olarak GTX 1060’a ihtiyacı olacak. 60 fps’de 1080p için RTX 3060 gerekli olacak. Ayrıca SSD’de gereken depolama alanı ise 100 GB olarak açıklandı.

    Minimum (Düşük) Önerilen 1080p (Orta) Önerilen 1440p (Orta) Önerilen 1080p (Yüksek) Önerilen 1440p (Yüksek) En İyi (Ultra)
    Ortalama Performans 1080p @ 30 FPS 1080p @ 60 FPS 1440p @ 60 FPS 1080p @ 30 FPS 1440p @ 60 FPS
    1440p @ 60 FPS, 2160p @ 30 FPS
    İşlemci Intel Core i5-8400
    AMD Ryzen 5 2600    		 Intel Core i5-13600K
    AMD Ryzen 5 7600X    		 Intel Core i5-13600K
    AMD Ryzen 5 7600X    		 Intel Core i5-12600K
    AMD Ryzen 7 5800X    		 Intel Core i7-13700K
    AMD Ryzen 7 7800X3D
    Intel Core i7-13700K
    AMD Ryzen 7 7800X3D
    RAM kapasitesi 16 GB RAM 24 GB RAM 24 GB RAM 32 GB RAM 32 GB RAM 32 GB RAM
    Ekran kartı NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB)
    AMD Radeon RX 580    		 NVIDIA GeForce RTX 3060
    AMD Radeon RX 6600 XT    		 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
    AMD Radeon RX 6700 XT    		 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
    AMD Radeon RX 5700    		 NVIDIA GeForce RTX 4070
    AMD Radeon RX 7800 XT
    NVIDIA GeForce RTX 4080
    AMD Radeon RX 7900 XT
    Depolama alanı 100 GB 100 GB 100 GB 100 GB 100 GB 100 GB
    İşletim sistemi Windows 10 64-bit veya daha yeni Windows 10 64-bit veya daha yeni Windows 10 64-bit veya daha yeni Windows 10 64-bit veya daha yeni Windows 10 64-bit veya daha yeni
    Windows 10 64-bit veya daha yeni
    Kingdom Come Deliverance 2 sistem gereksinimleri PC
    Deep Silver ve Warhorse Studios tarafından açıklanan resmi Kingdom Come Deliverance 2 sistem gereksinimleri (PC)

    Kingdom Come Deliverance 2 PC sistem gereksinimleri yukarıdaki gibi olacak. Oyunun PC versiyonuyla alakalı tüm detaylara Steam sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

    Konsollar için sunulacak grafik kalitesi belli oldu

    Aynı zamanda Deep Silver ve Warhorse Studios, oyunun hem PlayStation hem de Xbox konsollarında sunacağı grafik kalitesinin de altını çizdi.

    PlayStation 5 ve Xbox Series X’te Performance (60 fps’de 1440p) ve Fidelity (4K 30 fps) modları bulunacak. PS5 Pro, bu iki modu VRR desteğiyle 4K 60 fps yapılandırmada birleştirecek. Son olarak Xbox Series S, 1080p’de 30 fps’de çalışan yalnızca tek bir mod sunacak.

    Konusu Türkiye’de geçen en popüler oyunlar

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Konusu Türkiye’de geçen en popüler oyunlar

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.