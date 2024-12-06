Kingdom Come Deliverance 2 PC sistem gereksinimleri belli oldu

Kingdom Come Deliverance 2'nin PC sistem gereksinimleri belli oldu.

Merakla beklenen oyunun ayrıca PlayStation ve Xbox'taki grafik kalitesi detayları da paylaşıldı.

Deep Silver'ın yeni oyunu 4 Şubat 2025 tarihinde oyunseverlerle buluşacak.

Deep Silver ve Warhorse Studios, 4 Şubat 2025’te çıkacak Kingdom Come: Deliverance 2 oyununun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri ile karşımıza çıktı. Stüdyodan gelen duyuru, oyunun Gold statüsüne ulaştığını ve yayınlanmaya hazır olduğunu doğruladı. Ekip şu anda son düzeltmeler ve ilk güncelleme üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Başlangıçta bu yıl gelmesi planlanan oyun, 2025 yılına ertelendi. Ancak stüdyo, bu hafta beklenenden daha erken geleceğini açıklayarak oyunculara müjde verdi. Geliştiriciler oyunu 11 Şubat’tan gelecek yılın 4 Şubat’ına çektiklerini duyurdu. Merakla beklenen oyun için geri sayım başladı.

Kingdom Come Deliverance 2 sistem gereksinimleri (PC)

Kingdom Come: Deliverance 2 Steam sayfası, PC için minimum ve önerilen gereksinimleri ortaya çıkardı. Oyunu 1080p’de 30 fps’de çalıştırmak isteyen oyuncuların minimum yapılandırma olarak GTX 1060’a ihtiyacı olacak. 60 fps’de 1080p için RTX 3060 gerekli olacak. Ayrıca SSD’de gereken depolama alanı ise 100 GB olarak açıklandı.

Minimum (Düşük) Önerilen 1080p (Orta) Önerilen 1440p (Orta) Önerilen 1080p (Yüksek) Önerilen 1440p (Yüksek) En İyi (Ultra) Ortalama Performans 1080p @ 30 FPS 1080p @ 60 FPS 1440p @ 60 FPS 1080p @ 30 FPS 1440p @ 60 FPS 1440p @ 60 FPS, 2160p @ 30 FPS İşlemci Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i5-13600K

AMD Ryzen 5 7600X Intel Core i5-13600K

AMD Ryzen 5 7600X Intel Core i5-12600K

AMD Ryzen 7 5800X Intel Core i7-13700K

AMD Ryzen 7 7800X3D Intel Core i7-13700K

AMD Ryzen 7 7800X3D RAM kapasitesi 16 GB RAM 24 GB RAM 24 GB RAM 32 GB RAM 32 GB RAM 32 GB RAM Ekran kartı NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB)

AMD Radeon RX 580 NVIDIA GeForce RTX 3060

AMD Radeon RX 6600 XT NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

AMD Radeon RX 6700 XT NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER

AMD Radeon RX 5700 NVIDIA GeForce RTX 4070

AMD Radeon RX 7800 XT NVIDIA GeForce RTX 4080

AMD Radeon RX 7900 XT Depolama alanı 100 GB 100 GB 100 GB 100 GB 100 GB 100 GB İşletim sistemi Windows 10 64-bit veya daha yeni Windows 10 64-bit veya daha yeni Windows 10 64-bit veya daha yeni Windows 10 64-bit veya daha yeni Windows 10 64-bit veya daha yeni Windows 10 64-bit veya daha yeni

Kingdom Come Deliverance 2 PC sistem gereksinimleri yukarıdaki gibi olacak. Oyunun PC versiyonuyla alakalı tüm detaylara Steam sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Konsollar için sunulacak grafik kalitesi belli oldu

Aynı zamanda Deep Silver ve Warhorse Studios, oyunun hem PlayStation hem de Xbox konsollarında sunacağı grafik kalitesinin de altını çizdi.

PlayStation 5 ve Xbox Series X’te Performance (60 fps’de 1440p) ve Fidelity (4K 30 fps) modları bulunacak. PS5 Pro, bu iki modu VRR desteğiyle 4K 60 fps yapılandırmada birleştirecek. Son olarak Xbox Series S, 1080p’de 30 fps’de çalışan yalnızca tek bir mod sunacak.