iPhone 16 kamera tasarımı belli oldu! Cihazın kılıfları sızdırıldı

Apple bu yılın son çeyreğinde, her zaman olduğu gibi yine Eylül ayında gerçekleştireceği bir lansman etkinliğinde yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesini piyasaya sunacak. iPhone 16 serisi için geri sayım başlarken, heyecanla beklenen modelin kamera seti tasarımı gün yüzüne çıktı.

Apple’ın yeni üst düzey telefonu iPhone 16’nın kılıfları internete sızdırıldı. Şeffaf kılıflar, cihazdan neler beklenebileceğine dair önemli ipuçları verdi. Cihazın kamera setinin nasıl görüneceği netlik kazandı. İşte detaylar…

iPhone 16 dikey kamera düzenine sahip olacak

Geçen yıl piyasaya çıkan iPhone 15 modelinde çift kamera kurulumun diyagonal bir tasarımla sunan Apple, iPhone 16 modelinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus cihazlarında dikey bir kamera düzenini benimsemeyi planlıyor.

SonnyDickson adlı X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı tarafından paylaşılan iPhone 16 kılıf tasarımları, cihazın çift kamera modülünde geniş ve ultra geniş açılı lensleri iki ayrı halkayla sunacağını gösteriyor. Ayrıca şirketin dikey kamera modülü tercihi, Apple’ın bir döneme damgasını vuran iPhone X modeline saygı duruşu niteliği de taşıyor. Fakat iPhone X’ten farklı olarak mikrofon ve LED flaş, kameranın sağ tarafına konumlandırılıyor.

Apple’ın yeni kamera konfigürasyonu, aynı zamanda şirketin iddialı bir özelliği olan uzamsal video kayıt desteğini iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerine getirebilir. Şimdilik yalnızca iPhone 15 Pro serisi ve Apple Vision Pro karma gerçeklik başlığında desteklenen bu işlev, bilindiği üzere diyagonal kamera modülü nedeniyle standart iPhone 15 modellerinde yer almamıştı. Ancak yapılan değişiklik, beklenen özelliği yeni modellerde standart cihazlara ulaştırabilir.

Ortaya çıkan bilgilere göre merakla beklenen iPhone 16 modellerinde, iPhone 15 Pro serisinde yer alan Eylem düğmesi yer alacak. Bu sayede kullanıcılar cihazın çerçevesine entegre, yatay videolar için uyumlu bir performans sağlıyor. Böylelikle kullanıcılara video deneyimi sırasında daha yüksek bir ergonomi ve kullanım kolaylığı vaat ediliyor.

Elbette ki bunun yalnızca bir iddia olduğunu belirtmekte yarar var. Apple’ın kesin olarak bu tasarımı tercih edip etmediği henüz doğrulanmış değil. Ancak ilerleyen haftalarda üçüncü taraf aksesuar üreticilerinden gelecek yeni haberler, cihazın kamera tasarımını doğrulamaya yardımcı olacak.

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