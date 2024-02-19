iPhone 16 Pro kamera modülü tasarımında sürpriz değişiklik

Apple her yıl Eylül ayında gerçekleştirdiği etkinliklerde yeni amiral gemisi akıllı telefon serisini karşımıza çıkarmaya devam ediyor. Bu sene de yine şirketin üst düzey telefonlarını sonbaharın başlangıç ayında piyasaya duyuracağı düşünülüyor. Şimdilik şirket 2024 yılı sonbahar etkinliğini henüz onaylamasa da iPhone 16 modellerinin burada tanıtılması bekleniyor.

İddialara göre Apple, iPhone 16 serisinde önemli bazı yeniliklere gidebilir. Özellikle de şirket, standart modelleri ile Pro seçeneklerini daha belirgin bir şekilde ayırmayı hedefliyor. Bu bağlamda şirket, iPhone 16 Pro kamera modülünde dikkat çekici bir değişiklikle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan son görüntüler, merakla beklenen cihazın arka kısmının nasıl görüneceğine dair bizlere önemli ipuçları veriyor.

iPhone 16 Pro kamera seti tasarımı sızdırıldı

Apple’ın yeni üst düzey akıllı telefon ailesi, standart cihazlarla Pro modellerini daha keskin bir şekilde ayırmak için kamera modülü tasarımında sürpriz bazı değişikliklerle karşımıza çıkabilir. Majin Buu’nun paylaştığı görüntülere göre şirket, tüm kamera sensörlerini tek bir kompakt ünite üzerinde birleştirmeyi amaçlayan etkileyici bir tasarımla gelebilir.

iPhone 16 Pro kamera modülü tasarımı, iPhone 15 Pro’nun kamera dizilimine benzer bir şekilde geliyor. Fakat ondan farklı olarak lenslerin etrafında birbirini bağlayan üçgen bir çerçeve bulunuyor. İlk bakışta cihazı ayırt etmenize büyük ölçüde kolaylık sağlayabilecek bu görsel değişiklik dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Elbette ki şimdilik bunun yalnızca bir iddiadan ibaret olduğunu da belirtmekte yarar var. Sızdırılan iPhone 16 Pro serisi kamera modülü tasarımı etkileyici bir görünüme ev sahipliği yapsa da şirketin şu sıralar kamera setinde farklı çözümler üzerinde çalıştığı biliniyor.

iPhone 16 serisi Galaxy S24 ailesine rakip olacak

Apple’ın bu yılki amiral gemisi telefon serisi olan iPhone 16 ailesi için geri sayım başlarken, lansman tarihi yaklaştıkça ortaya çıkan sızıntıların sayısı da artmaya devam ediyor. Estetik olarak önemli değişikliklerle karşımıza çıkmaya hazırlanan Apple, aynı zamanda cihazlarında yeni ilgi çekici özelliklere de yer vermeyi planlıyor.

iPhone 16 serisinde gelişmiş yapay zeka özelliklerinin yer alması bekleniyor. Bu sayede Apple, Samsung Galaxy S24 serisi ile rekabet etmeyi amaçlıyor. AI alanında yatırımlarını her geçen gün artırmaya devam eden şirket, Eylül ayında tüm sürprizlerini karşımıza çıkaracak.