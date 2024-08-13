iPhone 15 Pro modellerine özel iOS 18.1 Beta 2 güncellemesi çıktı

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max cihazları için özel olarak iOS 18.1 Beta 2 güncellemesi yayınlandı. Teknoloji devi Apple bugün ürün ekosistemi için Apple Intelligence yapay zeka desteğine sahip yeni güncellemeleri ile karşımıza çıktı. iOS’un yanı sıra ayrıca iPadOS 18.1 ve maOS Sequoia 15.1 için de ikinci Beta güncellemelerine yer verildi. Apple’ın yeni işletim sistemi sürümleri uyumlu iPhone, iPad ve Mac cihazlarında Apple Developer geliştirici programına kayıtlı olan kullanıcılar için sunuldu.

Yazılımların ilk Beta sürümlerinden yaklaşık iki hafta sonra gelen yeni güncellemeler bugün itibariyle kullanıcıların erişimine açıldı. Ancak şu anda yeni test yazılımlarında hangi yeniliklerin yer aldığı ile ilgili olarak pek fazla bilgi paylaşılmıyor. Yeni özelliklerden ziyade şirketin daha çok sistem iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerine odaklandığı düşünülüyor.

Apple Intelligence destekli iOS 18.1 Beta 2 sunuldu

MacRumors’un paylaştığı bilgilere göre iOS ve iPadOS için yayınlanan yeni güncellemeler 22B5023e yapı numarasıyla karşımıza çıkıyor. macOS Sequoia 15.1 güncellemesi ise 24B5024e yapı numarası ile görünüyor. Öte yandan şirket iOS 18.1, iPadOS 18.1, tvOS 18, watchOS 11, macOS Sequoia 15.1 ve VisionOS 2 için geliştirme kitlerini içeren Xcode 16.1 Beta (16B5001e) güncellemesini de yayınladı.

iOS 18.1, iPad 18.1 ve macOS Sequoia 15.1 Beta 2 güncellemelerini indirmek için şu anda uyumlu bir cihaza sahip olmanız gerekiyor. iOS’ta uyumluluk programı yalnızca amiral gemisi iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max cihazları ile sınırlı tutuluyor. iPad’lerde ise M1, M2 ya da M4 çipli iPad Pro ile M1 veya M2 işlemcili iPad Air cihazları destekleniyor. Apple Intelligence yapay zeka hizmetleri ile uyumluluğa sahip olan mevcut cihazlar şu şekilde sıralanıyor:

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max

M1, M2 ve M4 çipli iPad Pro

M1 veya M2 çipli iPad Air

MacBook Air (M1 veya üzeri)

MacBook Pro (M1 veya üzeri)

iMac (M1 veya üzeri)

Mac mini (M1 veya üzeri)

Mac Studio (M1 Max veya üzeri)

M2 Ultra çipli Mac Pro

Apple Intelligence yapay zeka hizmetini şu anda mevcut iPhone, iPad ya da Mac cihazınızdan çalıştırmak için işletim sistemi ve Siri asistanınızın İngilizce (ABD) olarak ayarlanmış olması gerekiyor. Bununla birlikte cihaz bölgesi olarak da Amerika Birleşik Devletleri seçeneğinin işaretlenmesi gerektiğini sizlere belirtelim. Apple’ın dikkat çeken AI hizmetinin diğer ülkelerde ne zaman kullanıma sunulacağı ise şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor.

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