WhatsApp toplulukları için ilgi çekecek yeni özellik

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ilgi çekici yeni bir özellik ile karşımıza çıktı. Meta çatısı altında faaliyet göstermeye devam eden WhatsApp, WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre topluluk sohbetleri için ilgi çekecek işlevsel bir özelliğe yer vermeye başlayacak.

Ortaya çıkan bilgilere göre WhatsApp toplulukları için artık topluluk yöneticileri grup konuşmalarına çeşitli açıklamalar ekleme şansına sahip olacak. Bu sayede gruplarda konuşmaların tanımlanmasını kolaylaştırmak adına önemli bir adım atılacak. Yöneticiler gruptaki sohbetlere yönelik kuralları ya da benzeri uyarıları bu açıklamalarla katılımcılara sunabilecek. Şu anda sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test edilmeye başlanan işlev çok yakında geniş kullanıma açılacak.

WhatsApp topluluklarına gelen yeni özellik kullanıcılara sunulmaya başlandı

WhatsApp’a gelen yeni özellik şimdiden büyük bir ilgi gördü. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması bu yenilik ile birlikte artık bir topluluğa ait gruplarda konuşmanın amacını, sohbet kurallarını ve diğer benzeri önemli detayları paylaşabilecekleri açıklamalar ekleyebilecek. Daha önce bu seçeneğin yalnızca topluluk dışındaki gruplarda kullanılabildiğini de belirtmekte yarar var.

Basit ama işlevsel bir yenilik olarak tanımlanan bu özellik yeni bir topluluk oluştururken grup isminin seçileceği alanın hemen altında yer alacak. Halihazırda aktif olan topluluk gruplarında ise Ayarlar sayfası üzerinden yöneticilerin açıklama metni eklemelerine izin verilecek.

WABetaInfo’dan gelen bilgilere göre WhatsApp uygulamasına gelecek bu yeni özellik için şu anda dağıtım süreci başladı. Kademeli bir şekilde tüm kullanıcıların erişimine sunulmaya başlanan işlev önümüzdeki haftalarda tüm Android ve iOS kullanıcıları tarafından rahatlıkla kullanılabilecek. Şimdilik herkesin bu yeniliğe erişemediğini belirtelim. Ancak Google Play Store ya da Apple App Store platformlarından WhatsApp’ı manuel olarak güncelleyerek özelliğe ulaşıp ulaşmadığınızı kontrol edebilirsiniz.

WhatsApp’ta doğrulama rozeti tasarımı yenileniyor

Son dönemlerde WhatsApp’a gelen bir diğer dikkat çekici yenilik ise uygulamanın iOS sürümünde karşımıza çıktı. Şirket, iPhone’larda uygulamanın 24.16.10.72 Beta sürümünde yeni bir doğrulama rozeti tasarımına geçti.

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de anlaşılacağı üzere WhatsApp doğrulama rozeti tasarımı artık diğer Meta platformlarının rozetleriyle benzer bir görünüme kavuşuyor. Daha önce uygulamanın ana renklerinden biri olan yeşil bir tasarımla görünen bu rozetler artık mavi renge sahip olacak. Böylelikle Instagram ve Facebook gibi Meta’nın diğer hizmetleriyle ortak bir estetik yaratılacak.

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