iPhone 15 Pro benzeri tasarıma sahip Realme C63 duyuruldu

Ucuz telefon arayanlar için Realme’den ilgi çekici bir seçenek geldi. Realme C65 modeli bütçe dostu fiyatı ve fiyatına göre iddialı yapısıyla karşımıza çıktı. İlk olarak Endonezya pazarında satışa çıkan, sonrasında ise diğer ülkelerde raflara gelecek cihaz, muhtemelen ilerleyen haftalarda Türkiye pazarında da raflarda boy göstermeye başlayacak.

Elbette ki Realme C63’ün tek öne çıkan noktası uygun fiyatı değil. Bunun yanı sıra model, iPhone 15 Pro cihazına oldukça benzer bir tasarımla dikkat uyandırıyor. Fakat elbette ki donanım tarafında cihazın iPhone 15 Pro’nun oldukça gerisinde kaldığını, “Premium” segment yerine giriş seviyesi telefon pazarına hitap ettiğini belirtmekte yarar var. İşte cihazla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Realme C63 özellikleri

Ekran: 90 Hz yenileme hızı ve HD+ çözünürlüklü 6,74 inç IPS LCD ekran

90 Hz yenileme hızı ve HD+ çözünürlüklü 6,74 inç IPS LCD ekran İşlemci: Unisoc T612

Unisoc T612 RAM kapasitesi: 8 GB’a kadar RAM / 8 GB sanal RAM desteği

8 GB’a kadar RAM / 8 GB sanal RAM desteği Dahili depolama alanı: 256 GB’a kadar depolama alanı / microSD kart desteğiyle genişletilebilir hafıza

256 GB’a kadar depolama alanı / microSD kart desteğiyle genişletilebilir hafıza Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve bir adet yardımcı lens

50 MP ana kamera ve bir adet yardımcı lens Batarya kapasitesi: 45 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

45 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil Bağlantı: 4G, NFC, USB-C, 3,5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0

4G, NFC, USB-C, 3,5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Realme UI kullanıcı arayüzü

6,74 inçlik LCD ekranla karşımıza çıkan yeni Realme telefonu HD+ çözünürlük kalitesi ve 90 Hz’lik ideal bir yenileme hızı getiriyor. Ön tarafta su damlası çentikli bir tasarımla donatılan cihaz, fiyatına kıyasla başarılı bir görüntüleme deneyimine kapı aralıyor.

Arka tarafta çift kamera setine ev sahipliği yapan Realme C63, 50 MP ana kamerasıyla fiyatının hakkını veren bir mobil fotoğrafçılık performansı sunuyor. Buna ek olarak arkada derinlik algılama için işlev gören yardımcı bir lens daha yer alıyor. Telefonun ön kısmında ise 8 MP’lik bir kamera bulunuyor.

Unisoc T612 yonga setinden güç alan yeni Realme cihazı 8 GB RAM sunuyor. Bununla birlikte cihazda 8 GB’lık sanal RAM desteği de bulunuyor. 256 GB dahili depolama alanına sahip olan model, hafıza konusunda sınır yaşamak istemeyen kullanıcılar için microSD kart girişine de yer veriyor.

Realme C63 yapay zeka yetenekleri ile de öne çıkıyor. Cihazda yer alan entegre AI desteği sayesinde telefona dokunmadan çağrıları yanıtlamak, meşgule atmak ya da sessize almak mümkün kılınıyor. Buna ek olarak yine aynı şekilde cihazla fiziksel olarak temas etmeden çalan müziği kontrol etmenize de izin veriliyor.

45 watt hızlı şarj desteğine ev sahipliği yapan Realme modelinde 5.000 mAh kullanıcı dostu pil kapasitesi taşınıyor. Android 14 işletim sistemini temel alan Realme UI arayüzüyle hizmet veren modelde 4G, NFC, USB-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 ve 3,5 mm kulaklık girişi destekleri karşımıza çıkıyor.

Realme C63 fiyatı

Realme’nin yeni telefonu 1.999.000 IDR karşılığında satışa çıkıyor. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 4 bin TL’ye tekabül ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: