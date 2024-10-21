iOS 18.1 ve Apple Intelligence ne zaman yayınlanacak? İşte çıkış tarihi

Teknoloji devi Apple bugün merakla beklenen yeni güncellemeleri ile karşımıza çıktı. iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve MacOS Sequoia 15.1 RC (release candidate) sürümleri yayınlandı. Şimdilik sadece Apple’ın Developer ve genel beta programlarına katılan kullanıcıları için sunulan güncellemeler büyük bir heyecanla karşılandı.

Kararlı sürümden önce gelen son güncelleme olarak karşımıza çıkan yazılımlar, merakla beklenen güncellemelerin nihai sürümlerinde ne gibi yeniliklerle karşılaşacağımızı gözler önüne seriyor. Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini de beraberinde getiren güncelleme, aynı zamanda AirPods Pro 2 kullanıcıları için işitme sağlığı gibi ilgi çekici fonksiyonları da bünyesinde barındırıyor.

Nihai sürümden önce gelen son güncelleme, bir nevi ön sürüm olarak da kabul edilebilir. Beta programına kayıtlı kullanıcılar beklenmeyen hataları yakalamayıp kararlı sürümden önce kaldırmak için hizmet veriyor. Yayınlanan RC sürümleri ile birlikte iOS 18.1 güncellemesinin kararlı sürümünün çıkış tarihi hakkında nihayet bir fikir edinme imkanımız oluyor.

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iOS 18.1 ne zaman çıkacak?

Teknoloji devi Apple, Eylül ayında gerçekleştirdiği iPhone 16 ve iOS 18 lansmanında, merakla beklenen yeni yapay zeka özelliklerinin “gelecek ay”, yani Ekim ayında kullanıma sunulacağını açıklamıştı. RC sürümünün gelmesi ile birlikte beklenen güncellemenin de 28 Ekim tarihinde kullanıcılarla buluşacağı anlaşılıyor. Yani şirket tam bir hafta sonra AI özellikleriyle göz dolduracak nihai sürümünü kullanıcılara açacak.

Daha önce Bloomberg editörü Mark Gurman da yeni güncellemenin 28 Ekim’de piyasaya çıkacağını söylemişti. Bugünkü RC sürümü de söz konusu iddiayı doğrular nitelikte oldu.

Apple’ın yeni güncellemesi uzun süredir kullanıcılar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Samsung’u Galaxy AI yapay zeka özellikleri ile rekabet edecek Apple Intelligence hizmeti bu güncellemeyle beraber nihayet kullanıcılarla buluşacak.

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Hangi cihazlar Apple Intelligence desteğine sahip olacak?

Ne yazık ki Apple Intelligence yapay zeka özellikleri, şirketin tüm cihazlarında kullanıma sunulmayacak. Akıllı telefon tarafında şirket, iPhone 15 Pro ve daha üzeri cihazlarda AI özelliklerini destekleyecek. A17 Pro ve sonraki iPhone ve iPad’ler yeni güncellemeden yararlanabilecek. Öte yandan M1 ve üzeri Mac ve iPad’lerin de bu özellikleri çalıştıracağı vurgulanıyor.

Daha net anlaşılması için Apple Intelligence desteğine sahip olacak cihazları aşağıdaki listeden de inceleyebilirsiniz:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPad Mini (2024)

iPad Air (M1 ve üzeri)

iPad Pro (M1 ve üzeri)

iPad (M1 ve üzeri)

Apple Silicon (M serisi) tabanlı Mac bilgisayarlar

Peki ya siz iOS 18.1 ve Apple Intelligence yapay zeka özellikleri ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Beklentilerinizi ve düşüncelerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

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