iOS 18.1 RC güncellemesi yayınlandı! İşte yenilikler

Teknoloji devi Apple, iOS 18.1 ve iPadOS 18.1’in yedinci beta sürümlerini geliştiriciler için yayınladıktan bir hafta sonra nihayet yeni güncellemelerin release candidate (RC) sürümlerini yayınladı. Eğer siz de Apple’ın geliştirici programına kayıtlıysanız, bu sürümleri Ayarlar uygulaması üzerinden doğrudan iPhone veya iPad’inize indirebilirsiniz.

Release candidate versiyonları genellikle resmi sürümden önceki son test aşaması olarak hizmet veriyor. Bu güncellemeler halka açık olarak yayınlanacak olan güncellemelerle neredeyse aynı oluyor. Yani yeni güncellemenin, iOS 18.1’in yeni özelliklerinin önemli bir önizlemesi niteliğinde karşımıza çıktığını belirtelim.

iOS 18.1 RC ile gelen yeni özellikler

Bugün itibariyle Apple Developer programına kayıtlı olan kullanıcılar için sunulan iOS 18.1 ve iPadOS 18.1 güncellemelerinin başlıca yeni özellikleri arasında, uzun zamandır beklenen ve önümüzdeki hafta yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanıma sunulacak olan Apple Intelligence yapay zeka özellikleri de yer alıyor.

Büyük bir sabırsızlıkla beklenen Apple Intelligence özellikleri bu güncellemenin asıl yeniliği olacak. İyileştirmeler arasında yapay zeka tabanlı yazma araçları, Siri için yepyeni bir tasarım, Mail ve Mesajlar uygulamasında akıllı yanıtlar alma yeteneği gibi işlevler karşımıza çıkacak.

Bununla birlikte MacOS kullanıcıları da Apple Intelligence’ın yeni özelliklerinden yararlanabilecek. Apple aynı yapay zeka özelliklerini sunan macOS Sequoia’nın sürüm adayını yayınladı. Geliştiriciler güncellemeyi doğrudan Yazılım Güncelleme altındaki Sistem Ayarları sayfasından indirebilir. iOS ve iPadOS’te olduğu gibi, macOS Sequoia güncellemesi de önümüzdeki hafta kararlı sürümüyle kullanıcılarla buluşacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: iPhone 16 fiyatları: Hangi ülkede ne kadara satılıyor?

Bloomberg editörü Mark Gurman’a göre iOS 18.1 ve Apple Intelligence özelliklerinin resmi olarak yayınlanması 28 Ekim olarak planlanıyor. RC sürümlerinin dağıtılmasıyla birlikte, tahminlerin doğru olduğu ve güncellemenin yakında tüm kullanıcılar tarafından erişilebilir olacağı anlaşılıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

iOS 18.1 RC nasıl indirilir?

iOS 18.1 ve iPadOS 18.1 release candidate (RC) versiyonlarını yüklemek için cihazınızda Ayarlar uygulamasını açmanız, Genel > Yazılım Güncelleme > Beta Güncellemeleri bölümüne gidip mevcut en son sürümü seçmeniz yeterli olacak. Yükleme sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız daha sonra tekrar denemenizi tavsiye ederiz.

Peki ya siz iOS 18.1 RC sürümünü nasıl buldunuz? Yorumlarınız bizlerle paylaşabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: En iyi iPhone modelleri: 2024’te hangi iPhone satın alınır?