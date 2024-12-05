Instagram’dan yayın kanalları için etkileşim odaklı yeni özellik

Instagram'ın yayın kanalları yeni özellikler ile genişletiliyor.

Platform, içerik üreticiler için kanal etkileşimini artıracak bazı yenilikler sunuyor.

Instagram'ın yeni özelliği bu hafta dünya genelinde kullanıcılara açıldı.

Meta’nın sahibi olduğu popüler sosyal medya platformu Instagram, bu hafta yayın kanalları için bazı yeni özelliklerin geldiğini duyurdu. Platform, içerik üreticilerin takipçileri ile bağlantı kurmaları için yeni yollar sağladığını açıkladı.

Teknoloji devi Meta, içerik üreticilerin artık özel yayın kanallarında “Yanıtlar” özelliğini etkinleştirmelerine izin veriyor. Bu sayede katılımcıların diğer kullanıcıların mesajlarına ve yorumlarına tıpkı Instagram gönderilerinde olduğu gibi yanıt vermelerine olanak tanıyacağını ifade etti.

Instagram, yayın kanallarını daha dinamik hale getiriyor

Elbette ki Meta’nın yayın kanalları için getirdiği tek yenilik bununla sınırlı değil. Aynı zamanda Instagram, içerik üreticilerin artık kullanıcıların katılımını teşvik etmek için ve daha dinamik bir iletişim ortamı sunabilmek adına kanallarında “bu hafta sonu planınız ne?” gibi sorular şeklinde sunulan “acil istemler” de yayınlayabiliyor.

The Verge tarafından paylaşılan bilgilere göre kanal katılımcılarının metin ya da fotoğraflarla yanıt vermek için 24 saatleri bulunuyor. Aynı zamanda katılımcılar, diğer kullanıcılar tarafından bırakılan yorumları da beğenme şansına sahip oluyor. Böylelikle kanallar, etkileşim olanaklarını daha geniş bir hale getiriyor.

Instagram platformu ayrıca içerik oluşturucuların takip edebilecekleri toplam etkileşim sayısı, hikaye paylaşımları ve anket oyları gibi yeni metrikler getiriyor. Aynı zamanda içerik üreticilerin kitlelerini büyütmelerine ve yönetmelerine yardımcı olabilecek “kişiselleştirilmiş ve eyleme dönüştürülebilir rehberlik” de sunuluyor.

Yayın kanalları için getirilen yeni özellikler bugün itibarıyla dünya genelinde kullanıma sunuluyor. Instagram Başkanı Adam Mosseri, güncellemeyi ilk olarak bu hafta başında kendi “IG Updates” kanalında etkinleştirerek duyurmuştu. Şimdi bu yenilikler Türkiye de dahil olmak üzere küresel olarak kullanıcılarla buluşturuldu.

Facebook Messenger ve WhatsApp da yayın kanallarını desteklese de şimdilik bu yeni özellikler yalnızca Instagram kullanıcıları için kullanıma sunuluyor. Meta bu özelliklerin diğer platformlarda da uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı.

Fakat yine de Instagram yayın kanalları özelliğini ilk başlatan platform olduğu için bunun bir test alanı olarak kullanılıyor olabileceği düşünülüyor. Dolayısıyla bu ilgi çekici yeni özelliklerin yakında diğer Meta sosyal ağlarına da getirilmesi bekleniyor.