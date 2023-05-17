Instagram, yorumlarda GIF özelliğini tüm kullanıcılara getirdi

Popüler sosyal medya platformu Instagram, bir süredir test ettiği yorumlarda GIF özelliğini nihayet tüm kullanıcılarına sunmaya başladı. Bilindiği üzere bu özellik, Şubat ayında yalnızca bazı iOS kullanıcıları için sınırlı bir teste açılmıştı. Özelliğin genel kullanıma ne zaman açılacağına ilişkin şimdiye kadar resmi ağızdan bir detay verilmemişti. Bugün sürpriz bir şekilde beklenen özellik hem Android hem de iOS’taki kullanıcılarla buluştu.

Birkaç aydır kullanıcıların heyecanla beklediği bu özellik, Meta CEO’su Mark Zuckerberg tarafından Instagram Channels kanalı üzerinden ve Instagram CEO’su Adam Mosseri tarafından yapılan bir hikaye paylaşımıyla doğrulandı. Bu duyuruyla birlikte sosyal ağdaki tüm kullanıcıların artık animasyonlu GIF’leri yayın gönderilerinde ya da Reels’larda yorum olarak kullanabileceği belirtildi.

Instagram yorumlarında GIF dönemi resmen başladı

Instagram’ın resmi olarak yayınladığı aşağıdaki görüntüde de gösterildiği üzere, artık yorum yapmak için kişiselleştirilmiş bir GIF aramasına erişebileceksiniz. Bir mesaj başlatmak için metin kutusuna dokunduğunuz zaman, emoji klavyesinin yanında bulunan bir düğme aracılığıyla bu seçeneğe ulaşmanız mümkün hale gelecek. Animasyonlar, tüm ekranı kaplamaması ve diğer etkileşimlerden yer çalmaması için küçültülmüş bir boyutta görünecek. Fakat yine de metinler ve emojiler arasında GIF’ler açık bir şekilde öne çıkacak.

Instagram, GIF desteğini yorumlardan önce zaten halihazırda özel mesajlarda ve ayrıca hikayelerde kullanmamıza izin veriyordu. Platformun CEO koltuğunda oturan Adam Mosseri, bu özelliğin “nihayet” artık yorumlara da geldiğini dile getirdi.

Ancak bazı kullanıcıların daha önce yorumlarda GIF’ler ile yanıt verebilmesine imkan sağlandığını da hatırlatmakta yarar var. Bilindiği üzere bu fonksiyon, ilk olarak Şubat ayında sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test edilmeye başlanmıştı. Şu anda ise Android ve iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarda tüm kullanıcılar bu işlevden yararlanabiliyor.

Instagram, GIF arama motoru olarak Meta şirketine ait olan ve çok çeşitli animasyon kataloğuna sahip Giphy’den yararlanıyor. Ancak şirket son dönemlerde bu konuda ciddi bir problem ile karşı karşıya. Olası bir pazar hakimiyetinden endişe duyan ve satın alım kararını reddeden İngiliz düzenleyici kurumlar ile ilgili tartışmaların ardından Giphy’nin başka bir şirkete satılması gerekiyor.

Bu haberin yanı sıra Adam Mosseri, Instagram’daki test aşamasında olan bir başka özelliği daha doğruladı. Reels içeriklerinde otomatik bir şekilde oluşturulan şark ısözlerinin metin halinde yayınlanmaya başlayacağını bildirdi. Meta’nın kendi ses yakalama ve tanıma mekanizmasını kullanan bu fonksiyon, sözleri videoda istediğiniz an ile senkronize etmenize izin verecek. Fakat yine de bu özelliğin tüm kullanıcılara ulaşacağı tarih henüz ne yazık ki bilinmiyor.