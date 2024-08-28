Instagram yazı tipi kataloğunu genişletti! Gönderiler için yeni araçlar sunuldu

Meta’nın popüler sosyal medya uygulaması Instagram kullanıcılar için yeni yazı tipi seçeneklerini ve gönderiler için getirdiği yeni özellikleri duyurdu. Platforma gelen yeni yazı tipleri şimdiden büyük bir beğeniyle karşılanırken; aynı zamanda Hikayeler ve Reels’ler için yeni efektler ve animasyonlar da kullanıcılarla buluşturuldu. Platforma gelen bir diğer yenilik ise gönderilerdeki görsellerin üzerine doğrudan metin veya çıkartma eklenmesini sağlayan, kullanıcılar tarafından yıllardır büyük bir ısrarla beklenen yeni pratik fonksiyon oldu.

Şu anda isterseniz Reels içeriklerinde, isterseniz de Hikayelerde artık yeni yazı tipi seçeneklerini bulmak mümkün. Bunun için metin aracını açmanız ve ilgili düğmeye dokunmanız yeterli olacak. Öte yandan platform artık daha sade yazı tiplerinden sans serif fontlarına, el yazısı ve hatta daktilo simülasyonu yapan seçeneklere kadar çok çeşitli stillerden yararlanarak içeriklerini daha ilgi çekici kılabilecek.

Instagram gönderilere doğrudan metin ve çıkartma eklemenize izin veriyor

Geleneksel gönderileri tercih edenler için Instagram uygulaması artık Reels ve Hikayeler için sunulan yeni yazı tiplerini kullanmak da dahil olmak üzere, gönderi paylaşımlarına doğrudan metin ya da çıkartma eklemenize imkan sağlıyor. Kullanıcıların artık bunun için üçüncü taraf uygulamalardan yararlanmalarına gerek kalmayacak. İçerik üreticiler artık doğrudan Instagram’da bu işlemleri gerçekleştirebilecek.

Bunun için öncelikle bir fotoğraf çekmeniz ya da telefonunuzun galerisinden bir resim seçmeniz; sonrasında ise ekranda yer alan metin düğmesine dokunmanız yeterli olacak. Aynı zamanda metin düğmesinin yanında bulunan çıkartma düğmesine dokunarak içeriğinizi daha ilgi çekici bir hale de getirebileceksiniz. Bu seçeneğin üzerine dokunarak galerinizden çıkartma görevi görecek bir resim seçebilir ve takipçilerinizle paylaşabilirsiniz.

Instagram yeni yazı tipi seçenekleri ve gönderiler için gelen metin ya da çıkartma desteğini şu anda hem Android hem de iOS cihazlarda resmi olarak kullanıcılara sundu. Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada yayınlanan bu güncellemeyle birlikte sizler de Instagram’ın bu ilgi çekici yeniliklerinden yararlanabilirsiniz.

Son olarak yine bugün Instagram ve Facebook’ta artırılmış gerçeklik filtresi oluşturmaya yardımcı olan Meta Spark hizmetinin çok yakında kapatılacağının duyurulduğunu belirtelim. İlgi çeken bu platform ne yazık ki 14 Ocak 2025 tarihinden itibaren kullanıcılara veda edecek.