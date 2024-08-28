Sony WF-C510: Uygun fiyatlı kablosuz kulaklık tanıtıldı

Japon teknoloji devi Sony, Truly Wireless adını verdiği kablosuz kulaklık serisi için yeni modelini piyasaya duyurdu. Şirketin 2021 yılında piyasaya sürdüğü WF-C500 modelinin yerini alacak yeni TWS modeli olan WF-C510 resmen tanıtıldı. Bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olan cihaz kısa sürede adeta ilgi odağı haline geldi.

Sony tarafından açıklanan bilgilere göre yeni WF-C510 kablosuz kulaklık modeli, şirketin bu kategoride şimdiye kadar ürettiği en küçük kulaklık cihazı olarak lanse ediliyor. İlgi çeken yeni kulaklığını resmen duyuran şirket, ne yazık ki şimdilik yeni cihazla birlikte gelen pek çok özelliği açıklamadan cevapsız bıraktı. Şu anda hakkında bazı soru işaretleri bulunmaya devam eden ürünün teknik özellikleri ve satış fiyatı duyuruldu. İşte cihazla alakalı bilmeniz gereken tüm detaylar…

Sony WF-C510, 11 saate kadar pil ömrü sunuyor

Son derece şık ve modern bir görünüme sahip olan yeni kablosuz kulaklık modeli, dış seslerin daha kolay duyulmasını sağlayan Ortam Sesi moduyla güçlü bir deneyim vadediyor. WF-C510’un resmi olarak duyurulan bir diğer önemli özelliği ise sesli ve görüntülü aramalar sırasında ses kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan Ses Yalıtımı modu olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda cihaz insan sesiyle ilişkili belirli frekansları güçlendirerek çalışıyor. Ancak yine de bunun cihazın pilinin daha hızlı bitmesine sebep olacak faktörlerden biri olduğunu belirtmekte yarar var.

Sony yeni WF-C510 kablosuz kulaklık modelinin toplam 5 saat kesintisiz iletişim sağlayabildiğini açıkladı. Fakat genel kullanım ve Ortam Sesi modu devre dışı bırakıldığında bu sürenin 11 saate kadar çıkabileceğini bildirdi. Şarj kutusunun ekstra 11 saatlik pil ömrü sunduğu dile getirildi. Öte yandan ürünün IPX4 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıya sahip olduğu da eklendi.

Sony’nin yeni kulaklığı selefinden 30 dolar daha ucuza satılıyor

Japon teknoloji devi yeni kablosuz kulaklığını resmen piyasaya sürdü. Android Headlines’ın haberine göre şimdilik yalnızca belirli bölgelerde satışa çıkan Sony WF-C510’un fiyatı açıklandı. Bütçe dostu rakamlardan alıcılara hitap edecek kulaklığın 59,99 dolar karşılığında elde edilebileceği duyuruldu. Bu rakamlar güncel kura göre vergiler hariç yaklaşık bin 2 TL’ye tekabül ediyor.

Bununla birlikte cihazın selefinden 30 dolar daha uygun bir fiyat etiketi ile satışa çıktığını da belirtmekte yarar var. Serinin bir önceki modeli 89,99 dolardan satışa çıkmıştı. Bu anlamda yeni model hem daha iyi bir performans hem de daha düşük fiyatıyla öne çıkmayı başarıyor.