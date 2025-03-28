CHP boykot sitelerine erişim engeli getirildi

CHP'nin başlattığı boykot eylemine mahkemeden erişim engeli geldi.

yandaslarboykot.com ve boykot.web.tr ve CHP tarafından açılan boykotyap.com internet siteleri erişime engellendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından başlatılan boykot eylemine yönelik engelleme kararı geldi. CHP’nin oluşturduğu ve boykot edilen markaların sıralandığı internet sitelerine erişim engeli uygulandı.

Bir tanesi doğrudan CHP tarafından oluşturulan, diğer ikisi ise vatandaşların açmış olduğu toplamda üç boykot sitesi mahkeme kararıyla engellendi. Şu anda söz konusu internet sitelerine Türkiye’de VPN bağlantısı olmadan erişmek mümkün değil.

3 boykot sitesine erişim engeli kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Saraçhane eylemlerinde boykot listeleri paylaşmaya başlamıştı. Daha sonra bu listeler hem CHP hem de vatandaşlar tarafından oluşturulan internet sitelerine dönüştürülmüştü.

EngelliWeb’in aktardığı bilgilere göre CHP tarafından oluşturulan boykotyap.com adlı internet sitesine, aynı zamanda vatandaşlar tarafından hayata geçirilen yandaslarboykot.com ve boykot.web.tr internet sitelerine Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 27 Mart 2025 tarihli ve 2025/4129 sayılı kararıyla erişim engeli getirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) internet sitesini ziyaret ettiğimizde, söz konusu internet sitelerinin mahkeme kararıyla beraber erişim engeline çarptırıldığı doğrulanıyor.