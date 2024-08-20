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    Instagram orijinal içeriklerin daha çok etkileşim alacağını doğruladı

    Instagram uygulaması orijinal Reels içeriklerine daha çok etkileşim kazandıracağını bir kez daha onayladı.
    Instagram

    Meta’nın popüler sosyal medya uygulaması Instagram orijinal içerikler için daha çok etkileşim vaat ediyor. Mayıs ayında sizlerle paylaştığımız haberde şirket öneri algoritması konusunda yakında bir değişikliğe gidileceğini; özgün olmayan içeriklerin cezalandırılıp orijinal içeriklerin ise daha fazla erişim ile ödüllendirileceğini açıklamıştı. Şimdiyse konuya ilişkin şirketten yeni bir doğrulama geldi.

    Instagram başkanı Adam Mosseri, şirketin metin tabanlı sosyal ağı Threads’te yaptığı bir paylaşımda platformun Reels’teki orijinal içeriğe daha fazla etkileşim imkanı tanıyacağını doğruladı. Instagram’ın algoritması küçük içerik karışımları oluşturan ya da doğrudan mevcut içerikleri kopyalayan profiller yerine orijinal içerikten daha fazla yararlanmaya çalışacak.

    Adam Mosseri yeni Instagram algoritmasını onayladı

    Threads’te paylaşım yapan “yantastic” adlı bir kullanıcı Instagram’dan aldığı “Orijinal içeriğinizi öne çıkaran diğer platformlara kıyasla Reels’i öneriyoruz” bildiriminin ekran görüntüsünü yayınlayıp “Bu nedir? Instagram bir kez olsun cömert davrandı” diyerek esprili bir mesaj gönderdi. Bu paylaşıma yanıt veren Instagram başkanı Adam Mosseri şu açıklamada bulundu:

    “Bu orijinal içeriklere odaklanmamızın bir parçası. Genellikle erişimin çoğu orijinal içerik oluşturucularına kıyasla toplayıcılara gidiyor. Bu yüzden bir şeyi önermek üzereyken orijinalini bulduğumuzda onu değiştiriyoruz.”

    Instagram orijinal Reels içeriklerine daha çok etkileşim sağlayacak
    Görsel: yantastic / Threads

    Instagram öneri algoritması ile ilgili dikkat çekici bir yanıt paylaşan Adam Mosseri, uygulamanın yeni Reels politikasını bir kez daha doğrulamış oldu. Platformda orijinal içeriklerin artık her zamankinden daha önemli olduğunu ifade eden yönetici, Reels üretmek için daha fazla çaba gösteren içerik üreticilerini bu şekilde ödüllendireceklerini ifade etti.

    Şimdiye kadar kopya içerikleri de öne çıkaran Instagram, bu yüzden içerik üreticiler tarafından sert bir dille eleştiriliyordu. Kullanıcılar orijinal içerik yerine platformda yer alan Remix özelliğini kullanarak bu “haksız rekabetten” faydalanabiliyor ve daha kolay bir şekilde öne çıkabiliyordu. Fakat nihayet bu durum sona eriyor gibi görünüyor.

    Yenilenen Reels politikası ile birlikte Instagram algoritması orijinal içerikleri arayacak ve bu içeriklere daha fazla erişim kazandıracak. Artık Reels’lerin Remix versiyonlarına değil de ilk yayınlanan sürümlerine daha yüksek oranda etkileşim sağlayacak platform, bu gönderileri daha fazla insanın karşısına çıkararak onlara hak ettiği değeri verecek.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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