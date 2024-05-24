Huawei Pura 70 serisi özel lansman indirimiyle Türkiye’de satışta

Nisan ayında Çin pazarında duyurulan Huawei Pura 70 serisi akıllı telefon ailesi bugün resmen Türkiye pazarına giriş yaptı. Şık tasarımı, yüksek performansı ve iddialı yapay zeka yetenekleriyle adından söz ettiren cihazlar lansmana özel indirim fırsatıyla karşımıza çıktı.

Huawei’nin yeni akıllı telefon serisi toplamda dört modelden oluşuyor. Fakat şirket, serinin bir modelinin satışlarını yalnızca Çin pazarıyla sınırlı tutuyor. Pura 70, Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra modelleri küresel pazarda olduğu gibi Türkiye’de de satışa sunulurken, Pura 70 Pro Plus seçeneği sadece Çin’de satılıyor.

Huawei Pura 70 serisi Türkiye fiyatları

Performans canavarı Huawei Pura 70 serisi akıllı telefon ailesi Türkiye pazarında tüketicilerle buluştu. Bugün itibariyle siparişe açılan cihazla sınırlı bir süre için geçerli kampanyaya tabi tutuluyor.

Serinin standart modeli olan Huawei Pura 70’in Türkiye fiyatı 41 bin 999 TL olarak açıklandı. Ancak lansmana özel cihaz 2 bin TL fiyat indirimi ile 39 bin 999 TL’den alıcılara hitap ediyor.

Serinin ara seçeneği olan Huawei Pura 70 Pro’nun Türkiye fiyatı 54 bin 999 TL yerine lansman avantajıyla 49 bin 999 TL’den satılıyor. Serideki en gelişmiş model olan Huawei Pura 70’in fiyatıysa 74 bin 999 TL yerine 69 bin 999 TL’den tüketicilerle buluşuyor. Tüketiciler için 5 bin TL’lik indirim ayrıcalığı tanınıyor.

Bununla birlikte şirket, serideki herhangi bir modeli satın alan tüketicilere, normal fiyatı 5 bin 999 TL olan Huawei FreeBuds Pro 3 kablosuz kulaklık cihazını ve aynı fiyatla sunulan 1 yıl uzatılmış garanti hizmetini ücretsiz hediye ediyor.

Huawei Pura 70 özellikleri

Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,6 inç LTPO OLED ekran 120 Hz yenileme hızı

1,5K çözünürlüklü 6,6 inç LTPO OLED ekran 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Huawei Kirin 9000S

Huawei Kirin 9000S RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 13 MP ön kamera

13 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş lens ve 12 MP telefoto lens

50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş lens ve 12 MP telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, stereo ses, IP68, ekranda parmak izi okuyucu

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, stereo ses, IP68, ekranda parmak izi okuyucu Batarya kapasitesi: 66 watt kablolu ve 50 watt kablosuz şarj desteğine sahip 4.900 mAh pil

66 watt kablolu ve 50 watt kablosuz şarj desteğine sahip 4.900 mAh pil İşletim sistemi: HarmonyOS

HarmonyOS Renk seçenekleri: Kırmızı, pembe, mavi, beyaz ve siyah

Kırmızı, pembe, mavi, beyaz ve siyah Boyutlar: 157,6 x 74,3 x 7,95 mm

157,6 x 74,3 x 7,95 mm Ağırlık: 207g Huawei Pura 70 Pro özellikleri Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,8 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

1,5K çözünürlüklü 6,8 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Huawei Kirin 9010

Huawei Kirin 9010 RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 13 MP ön kamera

13 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12,5 MP ultra geniş lens ve 48 MP sensörlü telefoto lens (3,5x yakınlaştırma)

50 MP ana kamera, 12,5 MP ultra geniş lens ve 48 MP sensörlü telefoto lens (3,5x yakınlaştırma) Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, stereo ses, IP68, ekranda parmak izi okuyucu

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, stereo ses, IP68, ekranda parmak izi okuyucu Batarya kapasitesi: 100 watt kablolu ve 80 watt kablosuz şarj desteğine sahip 5.050 mAh pil

100 watt kablolu ve 80 watt kablosuz şarj desteğine sahip 5.050 mAh pil İşletim sistemi: HarmonyOS

HarmonyOS Renk seçenekleri: Mor, beyaz ve siyah

Mor, beyaz ve siyah Boyutlar: 162,6 × 75,1 × 8,4 mm

162,6 × 75,1 × 8,4 mm Ağırlık: 220g Huawei Pura 70 Ultra özellikleri Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,8 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

1,5K çözünürlüklü 6,8 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Huawei Kirin 9010

Huawei Kirin 9010 RAM kapasitesi: 16 GB RAM

16 GB RAM Dahili depolama alanı: 512 GB ve 1 TB dahili depolama

512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 13 MP ön kamera

13 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş lens ve 50 MP sensörlü telefoto lens (3,5 yakınlaştırma)

50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş lens ve 50 MP sensörlü telefoto lens (3,5 yakınlaştırma) Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, stereo ses, IP68, ekranda parmak izi okuyucu

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, stereo ses, IP68, ekranda parmak izi okuyucu Batarya kapasitesi: 100 watt kablolu ve 80 watt kablosuz şarj desteğine sahip 5.050 mAh pil

100 watt kablolu ve 80 watt kablosuz şarj desteğine sahip 5.050 mAh pil İşletim sistemi: HarmonyOS

HarmonyOS Renk seçenekleri: Gri, beyaz ve siyah

Gri, beyaz ve siyah Boyutlar: 162,6 x 75,1 x 8,4 mm

162,6 x 75,1 x 8,4 mm Ağırlık: 226g

Peki ya siz Huawei Pura 70 serisi akıllı telefon ailesinin Türkiye fiyatları ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.