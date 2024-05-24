Huawei Pura 70 serisi özel lansman indirimiyle Türkiye’de satışta

Nisan ayında Çin pazarında duyurulan Huawei Pura 70 serisi akıllı telefon ailesi bugün resmen Türkiye pazarına giriş yaptı. Şık tasarımı, yüksek performansı ve iddialı yapay zeka yetenekleriyle adından söz ettiren cihazlar lansmana özel indirim fırsatıyla karşımıza çıktı.
Huawei’nin yeni akıllı telefon serisi toplamda dört modelden oluşuyor. Fakat şirket, serinin bir modelinin satışlarını yalnızca Çin pazarıyla sınırlı tutuyor. Pura 70, Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra modelleri küresel pazarda olduğu gibi Türkiye’de de satışa sunulurken, Pura 70 Pro Plus seçeneği sadece Çin’de satılıyor.
Huawei Pura 70 serisi Türkiye fiyatları
Performans canavarı Huawei Pura 70 serisi akıllı telefon ailesi Türkiye pazarında tüketicilerle buluştu. Bugün itibariyle siparişe açılan cihazla sınırlı bir süre için geçerli kampanyaya tabi tutuluyor.
Serinin standart modeli olan Huawei Pura 70’in Türkiye fiyatı 41 bin 999 TL olarak açıklandı. Ancak lansmana özel cihaz 2 bin TL fiyat indirimi ile 39 bin 999 TL’den alıcılara hitap ediyor.
Serinin ara seçeneği olan Huawei Pura 70 Pro’nun Türkiye fiyatı 54 bin 999 TL yerine lansman avantajıyla 49 bin 999 TL’den satılıyor. Serideki en gelişmiş model olan Huawei Pura 70’in fiyatıysa 74 bin 999 TL yerine 69 bin 999 TL’den tüketicilerle buluşuyor. Tüketiciler için 5 bin TL’lik indirim ayrıcalığı tanınıyor.
Bununla birlikte şirket, serideki herhangi bir modeli satın alan tüketicilere, normal fiyatı 5 bin 999 TL olan Huawei FreeBuds Pro 3 kablosuz kulaklık cihazını ve aynı fiyatla sunulan 1 yıl uzatılmış garanti hizmetini ücretsiz hediye ediyor.
Huawei Pura 70 özellikleri
- Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,6 inç LTPO OLED ekran 120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Huawei Kirin 9000S
- RAM kapasitesi: 12 GB RAM
- Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama
- Selfie kamerası: 13 MP ön kamera
- Arka kamera: 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş lens ve 12 MP telefoto lens
- Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, stereo ses, IP68, ekranda parmak izi okuyucu
- Batarya kapasitesi: 66 watt kablolu ve 50 watt kablosuz şarj desteğine sahip 4.900 mAh pil
- İşletim sistemi: HarmonyOS
- Renk seçenekleri: Kırmızı, pembe, mavi, beyaz ve siyah
- Boyutlar: 157,6 x 74,3 x 7,95 mm
- Ağırlık: 207g
Huawei Pura 70 Pro özellikleri
- Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,8 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Huawei Kirin 9010
- RAM kapasitesi: 12 GB RAM
- Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama
- Selfie kamerası: 13 MP ön kamera
- Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12,5 MP ultra geniş lens ve 48 MP sensörlü telefoto lens (3,5x yakınlaştırma)
- Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, stereo ses, IP68, ekranda parmak izi okuyucu
- Batarya kapasitesi: 100 watt kablolu ve 80 watt kablosuz şarj desteğine sahip 5.050 mAh pil
- İşletim sistemi: HarmonyOS
- Renk seçenekleri: Mor, beyaz ve siyah
- Boyutlar: 162,6 × 75,1 × 8,4 mm
- Ağırlık: 220g
Huawei Pura 70 Ultra özellikleri
- Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,8 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Huawei Kirin 9010
- RAM kapasitesi: 16 GB RAM
- Dahili depolama alanı: 512 GB ve 1 TB dahili depolama
- Selfie kamerası: 13 MP ön kamera
- Arka kamera: 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş lens ve 50 MP sensörlü telefoto lens (3,5 yakınlaştırma)
- Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, stereo ses, IP68, ekranda parmak izi okuyucu
- Batarya kapasitesi: 100 watt kablolu ve 80 watt kablosuz şarj desteğine sahip 5.050 mAh pil
- İşletim sistemi: HarmonyOS
- Renk seçenekleri: Gri, beyaz ve siyah
- Boyutlar: 162,6 x 75,1 x 8,4 mm
- Ağırlık: 226g
Peki ya siz Huawei Pura 70 serisi akıllı telefon ailesinin Türkiye fiyatları ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.