Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    Huawei Enjoy 70X üç günde rekor satışa ulaştı

    Geçtiğimiz günlerde resmi olarak Çin pazarında satışa sunulan Huawei Enjoy 70X, üç günde satış rekoruna imza attı.
    Huawei Enjoy 70X
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Huawei Enjoy 70X geçtiğimiz günlerde resmi olarak Çin pazarında satışa çıktı.
    • Uydu bağlantısı desteğiyle gelen cihaz, 3 günde 120 binden fazla satış gerçekleştirdi.
    • Şık tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle öne çıkan model şimdiden global pazarda büyük bir beklenti yarattı.

    Orta seviye akıllı telefon pazarına hitap eden Huawei Enjoy 70X geçtiğimiz günlerde resmen piyasaya sürüldü. 3 Ocak tarihinde Çin pazarında duyurulan model, 10 Ocak’ta nihayet mağazalara girdi. Fiyat-performans odaklı bir deneyim sunan cihaz, uydu bağlantısı hizmeti gibi gelişmiş özellikleri ve rekabetçi fiyatı sayesinde Çin’de sadece 72 saatte 120 bin adet satarak etkileyici bir rekora imza attı.

    Yalnızca üç gün içinde bu olağanüstü sonucu elde etmeyi başaran Huawei modeli büyük bir dikkat topladı. Bilindiği üzere genel olarak markanın giriş-orta seviyesi modelleri daha yavaş satılıyor. Fakat Huawei Enjoy 70X bu geleneği kırmayı başardı.

    Huawei, Enjoy 70X’in satış rekorunu kutladı

    Huawei Central tarafından paylaşılan bilgilere göre Çinli şirket, Weibo’da bu etkileyici başarıya ilişkin duyuru afişleri paylaştı. Bu afişlerde Enjoy 70X’in Çin’deki lansmanından sonraki 72 saat içinde 120 bin adede ulaştığını vurguladı.

    Enjoy 70X modelinin Huawei’nin pazar payını genişletmenin yanı sıra 1.500 CNY ile 2.000 CNY arasındaki fiyat aralığına hitap eden telefon pazarında lider olmasına yardımcı olduğunu iddia ediyor. Yeni model Kirin yonga seti, 5G bağlantısı, uydu SMS ve daha fazlasıyla gelişmiş performans sunduğu için övgüyle karşılandı.

    Huawei Enjoy 70X satış rekoru
    Huawei Enjoy 70X’in 3 günde 120 bin satış yaptığını vurgulayan duyuru afişi / Görsel: Weibo

    Huawei cihazının bir diğer öne çıkan özelliği ise uzun süreli kullanım ömrünü garanti eden büyük 6.100 mAh bataryası olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca model, 40W SuperCharge Turbo hızlı şarjı da destekliyor.

    Telefondaki diğer özellikler arasında 1,5K çözünürlüklü (2,700 x 1,224 piksel), Vivid HDR, 120 Hz yenileme hızı, HiSilicon Kirin 8000A çipi, 8 GB RAM, 50 megapiksel ana kamera ve HarmonyOS 4.2 işletim sistemine sahip 6,78 inç AMOLED ekran yer alıyor.

    En iyi Xiaomi telefonlar: 2025 yılında hangisini seçmeli?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi Xiaomi telefonlar: 2025 yılında hangisini seçmeli?

    Huawei Enjoy 70X teknik özellikleri

    • Ekran: 6,78 inç AMOLED ekran, 1,5K çözünürlük, 2700 x 1224 piksel, HDR Vivid desteği ve 120 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: HiSilicon Kirin 8000A
    • RAM kapasitesi: 8 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 8 MP ön kamera (f/2.0 diyafram)
    • Arka kamera: 50 MP ana lens (f/1,9) ve 2 MP derinlik sensörü
    • Batarya kapasitesi: 40W hızlı şarjlı 6.100 mAh pil
    • Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 5 Çift Bant, Bluetooth 5.1, NFC, stereo ses, ekran üstü optik parmak izi okuyucu, uydu bağlantısı
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 4.2
    iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.