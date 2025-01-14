Huawei Enjoy 70X üç günde rekor satışa ulaştı

Huawei Enjoy 70X geçtiğimiz günlerde resmi olarak Çin pazarında satışa çıktı.

Uydu bağlantısı desteğiyle gelen cihaz, 3 günde 120 binden fazla satış gerçekleştirdi.

Şık tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle öne çıkan model şimdiden global pazarda büyük bir beklenti yarattı.

Orta seviye akıllı telefon pazarına hitap eden Huawei Enjoy 70X geçtiğimiz günlerde resmen piyasaya sürüldü. 3 Ocak tarihinde Çin pazarında duyurulan model, 10 Ocak’ta nihayet mağazalara girdi. Fiyat-performans odaklı bir deneyim sunan cihaz, uydu bağlantısı hizmeti gibi gelişmiş özellikleri ve rekabetçi fiyatı sayesinde Çin’de sadece 72 saatte 120 bin adet satarak etkileyici bir rekora imza attı.

Yalnızca üç gün içinde bu olağanüstü sonucu elde etmeyi başaran Huawei modeli büyük bir dikkat topladı. Bilindiği üzere genel olarak markanın giriş-orta seviyesi modelleri daha yavaş satılıyor. Fakat Huawei Enjoy 70X bu geleneği kırmayı başardı.

Huawei, Enjoy 70X’in satış rekorunu kutladı

Huawei Central tarafından paylaşılan bilgilere göre Çinli şirket, Weibo’da bu etkileyici başarıya ilişkin duyuru afişleri paylaştı. Bu afişlerde Enjoy 70X’in Çin’deki lansmanından sonraki 72 saat içinde 120 bin adede ulaştığını vurguladı.

Enjoy 70X modelinin Huawei’nin pazar payını genişletmenin yanı sıra 1.500 CNY ile 2.000 CNY arasındaki fiyat aralığına hitap eden telefon pazarında lider olmasına yardımcı olduğunu iddia ediyor. Yeni model Kirin yonga seti, 5G bağlantısı, uydu SMS ve daha fazlasıyla gelişmiş performans sunduğu için övgüyle karşılandı.

Huawei cihazının bir diğer öne çıkan özelliği ise uzun süreli kullanım ömrünü garanti eden büyük 6.100 mAh bataryası olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca model, 40W SuperCharge Turbo hızlı şarjı da destekliyor.

Telefondaki diğer özellikler arasında 1,5K çözünürlüklü (2,700 x 1,224 piksel), Vivid HDR, 120 Hz yenileme hızı, HiSilicon Kirin 8000A çipi, 8 GB RAM, 50 megapiksel ana kamera ve HarmonyOS 4.2 işletim sistemine sahip 6,78 inç AMOLED ekran yer alıyor.

Huawei Enjoy 70X teknik özellikleri